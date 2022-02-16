"МХАТу нужно скучать по мне": Неугомонная Бузова рвется к театральной славе

Поющая телеведущая с треском провалилась в попытке стать легендой МХАТа. Ее позорно выставили из театра, где она играла Беллу Шанталь в спектакле "Чудесный грузин". Но Ольга Бузова не отчаивается и верит, что ее время еще не ушло. В голове у нее грандиозные планы.
"МХАТу нужно скучать по мне", — нескромно написала знаменитость в инстаграм-аккаунте. При этом она заявила, что возвращаться в легендарное учреждение совершенно не собирается. Артистка похвасталась: ей уже поступили новые предложения о сотрудничестве с театрами, но времени на это пока не хватает.
Неугомонная Ольга Бузова не теряет надежды вновь показать зрителям свое актерское мастерство. Она буквально рвется к театральной славе и грозится еще поволновать свою аудиторию.
"Скоро я вас снова обрадую работой в театре", — предупредила россиян светская львица.
Напомним, Ольга Бузова не утратила расположения бывшего худрука МХАТа Эдуарда Боякова. Мужчина заявлял, что готов продолжать работу с поющей телеведущей в рамках театральной постановки.
Как писали "Дни.ру", сейчас Ольга Бузова находится в Африке на съемках телешоу. В беседе с поклонниками она облила помоями бывшую подругу и обвинила ее в предательстве. Кроме того, знаменитость смешала с грязью экс-супруга.