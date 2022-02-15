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Шоу-бизнес
"Это смешно": Бузова поиздевалась над безработным Тарасовым

"Это смешно": Бузова поиздевалась над безработным Тарасовым

Даже находясь в Африке, Ольга Бузова не упускает из вида своего экс-супруга.
прочитано 117 раз

Кто-то из подписчиков в Сторис "Инстаграма" спросил поющую ведущую, как она относится к тому, что Дмитрий Тарасов стал блогером. В ответ Ольга Бузова не стала сдерживать эмоций и всласть поиздевалась над бывшим футболистом.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

"Про блогеры это, конечно, смешно: из капитана команды "Локомотив" в блогеры!" – съязвила певица.

Ольге Бузовой кажется странным то, что Тарасов прежде не хотел публичности и даже упрекал ее в этом, а теперь выставляет напоказ всю свою жизнь. По словам певицы, личное для экс-футболиста вдруг оказалось публичным.

Кроме того, Тарасов не стесняется везде и всюду говорить о ней самой, хотя прежде "рьяно открещивался" от бывшей супруги и даже называл брак с ней ошибкой. Ехидная Бузова предположила, что для мужчины это теперь единственный способ обеспечить семью, ведь кроме себя самого безработному Тарасову нужно кормить еще "миллион родственников".

Вероятно, тем же объясняется то, что недавно экс-футболист еще и запел – судя по всему, Ольгу Бузову такой поворот в карьере бывшего немало удивил. Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко записали первую совместную песню, после чего многие пользователи решили, что многодетным супругам не дает покоя слава Ольги Бузовой. Впрочем, Анастасия Костенко поспешила заверить народ, что она лично поет едва ли не с самого детства.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 15 февраля 2022, 21:36 Источник: Инстаграм • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

комментарии

Ответить:

Гость960128
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А бузова забыла как все болельщики кричали на стадионе во время матча: «бузова прос-ка! Они скандировали хором. Тарасов тогда перечил моменты стыда за бузову. А теперь она жалеет его…..
1

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