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Шоу-бизнес
Взбешенная Бородина уличила Бузову в грязном поступке: Занималась сексом за спиной!

Взбешенная Бородина уличила Бузову в грязном поступке: Занималась сексом за спиной!

Между некогда коллегами по "Дому 2" уже давно пробежала черная кошка.

Продолжение: "МХАТу нужно скучать по мне": Неугомонная Бузова рвется к театральной славе
прочитано 309 раз

Накануне Ольга Бузова публично рассказала о предательстве Ксении Бородиной. По ее словам, телеведущая совершила много неприятных поступков, абсолютно отбив желание с ней общаться. Поющая теледива обвинила бывшую коллегу в том, что она нелицеприятно высказывалась о ней за спиной. К тому же она назвала "местью" появление в перезапуске "Дома 2" ее экс-возлюбленного Давы.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Бородина не стала молчать и поспешила рассказать свою версию событий. По ее словам, поющая телеведущая строит из себя святую, но на самом деле и на ее счету есть пара грехов. Она вспомнила, как неуважительно Бузова относилась к своим коллегам на съемках телестройки: унижала Влада Кадони, который ей помогал, а позже вообще покинула проект ради новой программы. По словам Бородиной, никому не было комфортно работать с поющей звездой, а после она предложила экс-коллеге ответить на вопрос, почему так происходило.

Бородина не упустила момента напомнить о грязном поступке, который Бузова совершила по отношению к ней. Как оказалось, поющая телеведущая не перестала тесно общаться с девушкой, с которой в тот момент за спиной спал ее экс-возлюбленный Михаил Терехин.

"Тебе зато не мешало в десна дружить с Ковалевой, которая дружила со мной, а занималась сексом с Терехиным", — накинулась на Бузову ведущая "Дома 2".

В конце своей пламенной речи Ксения заявила, что никогда не стремилась получить звание подруги Ольги, ведь тем, кто попадает в этот список, приходится "петь дифирамбы" о том, какая теледива прекрасная.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
16 февраля 2022, 13:25 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бородина пришла в школу без штанов

комментарии

Ответить:

Гость960406
Пожаловаться Ответить
Ксения пожалуйста выплюни хххххуууууййййййй изорта,а потом рассказывайпро ваше ббблляяддсстттввоо!
1

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