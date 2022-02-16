Взбешенная Бородина уличила Бузову в грязном поступке: Занималась сексом за спиной!

Накануне Ольга Бузова публично рассказала о предательстве Ксении Бородиной. По ее словам, телеведущая совершила много неприятных поступков, абсолютно отбив желание с ней общаться. Поющая теледива обвинила бывшую коллегу в том, что она нелицеприятно высказывалась о ней за спиной. К тому же она назвала "местью" появление в перезапуске "Дома 2" ее экс-возлюбленного Давы.
Бородина не стала молчать и поспешила рассказать свою версию событий. По ее словам, поющая телеведущая строит из себя святую, но на самом деле и на ее счету есть пара грехов. Она вспомнила, как неуважительно Бузова относилась к своим коллегам на съемках телестройки: унижала Влада Кадони, который ей помогал, а позже вообще покинула проект ради новой программы. По словам Бородиной, никому не было комфортно работать с поющей звездой, а после она предложила экс-коллеге ответить на вопрос, почему так происходило.
Бородина не упустила момента напомнить о грязном поступке, который Бузова совершила по отношению к ней. Как оказалось, поющая телеведущая не перестала тесно общаться с девушкой, с которой в тот момент за спиной спал ее экс-возлюбленный Михаил Терехин.
"Тебе зато не мешало в десна дружить с Ковалевой, которая дружила со мной, а занималась сексом с Терехиным", — накинулась на Бузову ведущая "Дома 2".
В конце своей пламенной речи Ксения заявила, что никогда не стремилась получить звание подруги Ольги, ведь тем, кто попадает в этот список, приходится "петь дифирамбы" о том, какая теледива прекрасная.