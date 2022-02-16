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Шоу-бизнес
"Она решила по-другому": Бузова рассказала о страшном предательстве подруги

"Она решила по-другому": Бузова рассказала о страшном предательстве подруги

Ольга Бузова сильно обижена на экс-коллегу по шоу "Дом-2". Звезда объяснила, за что не может простить Ксению Бородину.
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Теледива уверена, что ведущая подло ее предала. На реалити-проекте девушки вместе отработали целых 17 лет. Их отношения не всегда были безоблачными, но до крупных ссор дело не доходило. Знаменитости всегда находили компромисс.

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Ситуация в корне изменилась, когда Ольга Бузова покинула "Дом-2". Тогда певицу просто заклевали. Ее резко раскритиковали экс-коллеги по проекту: Влад Кадони, Андрей Черкасов и Ксения Бородина. Для артистки это стало ударом в спину, поскольку такого от подруги она не ожидала.

Ольга Бузова заявила, что всегда уважительно относилась к Ксении Бородиной. Она отметила, что за все годы знакомства не услышала от коллеги ни одного плохого слова в лицо. При этом она знает, что ведущая нехорошо о ней отзывалась за глаза и в соцсетях.


Точкой невозврата же для Ольги Бузовой стало то, что Ксения Бородина села на лобное место с ее экс-возлюбленным – блогером Давидом Манукяном. По словам звезды, ведущая знала, что его приглашение на "Дом-2" было местью от продюсеров проекта за ее уход.

Исполнительница добавила, что коллега также знала, насколько тяжело Ольге Бузовой далось расставание с женихом. По мнению певицы, Кения Бородина могла предупредить ее о том, что музыканта сделали ведущим шоу. "Но она решила по-другому", — посетовала артистка.

В настоящее время Ольга Бузова продолжает сотрудничать с ТНТ. Она ведет шоу "Звезды в Африке". Также она записывает песни, снимается в кино и пишет книги. Ксения Бородина же продолжает вести "Дом-2".

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 февраля 2022, 08:40 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
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