"Она решила по-другому": Бузова рассказала о страшном предательстве подруги

Теледива уверена, что ведущая подло ее предала. На реалити-проекте девушки вместе отработали целых 17 лет. Их отношения не всегда были безоблачными, но до крупных ссор дело не доходило. Знаменитости всегда находили компромисс.
Ситуация в корне изменилась, когда Ольга Бузова покинула "Дом-2". Тогда певицу просто заклевали. Ее резко раскритиковали экс-коллеги по проекту: Влад Кадони, Андрей Черкасов и Ксения Бородина. Для артистки это стало ударом в спину, поскольку такого от подруги она не ожидала.
Ольга Бузова заявила, что всегда уважительно относилась к Ксении Бородиной. Она отметила, что за все годы знакомства не услышала от коллеги ни одного плохого слова в лицо. При этом она знает, что ведущая нехорошо о ней отзывалась за глаза и в соцсетях.
Точкой невозврата же для Ольги Бузовой стало то, что Ксения Бородина села на лобное место с ее экс-возлюбленным – блогером Давидом Манукяном. По словам звезды, ведущая знала, что его приглашение на "Дом-2" было местью от продюсеров проекта за ее уход.
Исполнительница добавила, что коллега также знала, насколько тяжело Ольге Бузовой далось расставание с женихом. По мнению певицы, Кения Бородина могла предупредить ее о том, что музыканта сделали ведущим шоу. "Но она решила по-другому", — посетовала артистка.
В настоящее время Ольга Бузова продолжает сотрудничать с ТНТ. Она ведет шоу "Звезды в Африке". Также она записывает песни, снимается в кино и пишет книги. Ксения Бородина же продолжает вести "Дом-2".