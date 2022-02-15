"Мой тебе подарок": Бывший поиздевался над Бородиной в День влюбленных

Телеведущая Ксения Бородина терпит обидные нападки. Ее бывший муж Курбан Омаров разошелся не на шутку.

Около полугода назад состоялся развод медийной брюнетки и успешного бизнесмена, но страсти в их отношениях не утихают. Когда Ксения Бородина отвлеклась от грустных мыслей и настроилась на новую жизнь, Курбан Омаров начал публично обливать ее помоями. Сначала он обвинял экс-супругу в изменах с его другом Трофимом, а теперь пытается вызвать ревность звезды.

В День всех влюбленных 14 февраля мужчина разместил в Сети снимок новой пассии. Молоденькая блондинка сидела за столом, прикрыв глаза ладонями в ожидании романтического сюрприза. Курбан Омаров положил перед ней ключи от своего элитного авто. "Открывай глаза, дорогая! Это мой тебе подарок", — подписал кадр бизнесмен с уточнением, что разрешает лишь разок посидеть за рулем.

Таким образом он поиздевался не только над белокурой красоткой, но и над бывшей женой. Дело в том, что Ксения Бородина сильно жаловалась на неполадки своей машины и мечтала купить новую. Курбан Омаров в завуалированной форме поднял на смех проблему экс-супруги и заодно похвастался любовницей.

Кроме того, бизнесмен поглумился над любовью теледивы к актерам из турецких сериалов. Курбан Омаров с командой выпустил видео о том, как русские женщины страдают в отношениях с турками.

Ксения Бородина явно не дает покоя мужчине – что именно он хочет от нее, до сих пор не понятно. Звезда уже заявляла, что бывший так пытается заработать на ремонт квартиры.