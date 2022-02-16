"Настолько пофиг": зачем покрасневший Киркоров засветил себя в кровати

Блогер Виктория Афанасьева посмеялась над Филиппом Киркоровым, который показал себя, как только открыл глаза.

Филипп Киркоров активно показывает всю свою жизнь в "Инстаграме". Звезда включает камеру в самый подходящий и в самый не нужный момент. Все кадры, которые потом остаются у него в телефоне, он выкладывает в социальные сети на всеобщее обозрение.

Так, в день Святого Валентина он взял в руки телефон как только открыл глаза. Певец даже не успел встать с кровати, поэтому съемку вел прямо из нее, а выглядел он в этот момент покрасневшим. Он похвастался рисунками, которые ему подарили дети, добавив, что чувствует себя невероятно счастливым.

"Первое, что пришло мне в голову, это то, что Филипп Киркоров – достаточно эпатажная личность, яркая. Он тоже живет на "хайпе". Конечно же, да, непривычно видеть народного артиста в таком виде. Но я думаю, ему настолько пофиг, кто о нем что подумает. Он просто уверен в себе и он считает, что он может жить так, как он хочет. Филипп также пытается подогреть интерес у своей аудитории. Если бы они видели его, например, только в костюмах, все прилично, официально, может быть, они, как привыкли к нему в таком виде, им бы не было так интересно. А тут он выкладывает такие "сторис" и вызывает у них интерес". – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Виктория Афанасьева.

Не все поклонники поняли странные действия кумира. Некоторые решили, что показывать себя в кровати – это уже слишком. Однако блогер постарался разобраться, для чего музыкант это сделал.

"У него, я думаю, увеличиваются охваты от этого, его обсуждают. Это же тоже своего рода пиар. Тем более Филипп любит быть в центре внимания, он любит, чтобы его обсуждали, чтобы о нем говорили. И если он станет скучным, то к нему интерес угаснет, поэтому он всячески пытается привлечь к себе внимание", – подытожил эксперт.