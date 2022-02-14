"Я сейчас тебе по башке дам!": Киркоров набросился на Тодоренко

Длинный язык сыграл с теледивой злую шутку. Ведущая является членом жюри проекта. Регина Тодоренко предположила, что под костюмом осьминога спряталась Ани Лорак.
Звезда отметила, что сделала такой вывод, смотря на ноги певицы. По ее словам, артистка стояла в специфической позиции — немного иксом. Регина Тодоренко заявила, что так часто стоит Ани Лорак.
Такое некорректное высказывание возмутило Филиппа Киркорова. Король российской эстрады заступился за коллегу и подругу. Он набросился на Регину Тодоренко. "Я сейчас тебе по башке дам!", – закричал исполнитель. Он заверил, что у Ани Лорак идеальные ноги и фигура в целом.
Напомним, 13 февраля на НТВ стартовал третий сезон завоевавшего сердца миллионов зрителей популярного шоу "Маска". Поклонников ждет множество сюрпризов, в том числе новые маски. Продюсеры рассказали, что некоторые идеи по созданию костюмов участники подсказывали сами.
Как писали "Дни.ру", артисты приходят на шоу, не зная, в роли кого будут выступать. Часто им предлагают несколько видов масок. Среди участников нового сезона будут 14 звезд.