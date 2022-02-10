Слава Бузовой не дает покоя: Безработный Тарасов с женой подались в певцы

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов решил пойти по ее стопам.

Футболист развелся с поющей ведущей в 2016 году, тогда это событие сильно потрясло общественность, а некоторые до сих пор переживают из-за распада звездной пары. Однако Дмирий быстро начал новую главу в своей личной жизни, он женился на модели Анастасии Костенко, с которой у него уже трое детей.

После травмы Тарасов закончил свою спортивную карьеру, теперь его кормит медийность. На этой ноте футболист с женой решили податься в певцы. Анастасия показала в своем блоге видео, где видно, как они с Дмитрием на студии записывают трек. "Она нереальная и мне не терпится вам ее уже показать", – написал Костенко.

В Сети тут же стали строить предположения, с чем может быть связано желание модели и спортсмена заниматься вокалом. Поклонники строят предположения, что Тарасову не дает покоя слава Ольги Бузовой, которая после развода чем только ни занималась. Теперь фанаты с нетерпением ждут выхода песни.

На днях Анастасия Костенко шокировала своего мужа и всех своих подписчиков. Девушка отправила Дмитрию фото теста на беременность, что сразу вызвало лавину слухов. Поклонники тут же заговорили о четвертом ребенке в семье, но оказалось, что Анастасия так пошутила. Она нашла в вещах старый тест и решила отправить его супругу в качестве юмора.