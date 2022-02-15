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Шоу-бизнес
"Маловат наряд": располневшая Бузова не смогла застегнуть шорты

"Маловат наряд": располневшая Бузова не смогла застегнуть шорты

Ольга Бузова весело проводит время на съемках в шоу в Африке.
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В своем телеграм-канале поющая ведущая время от времени делится эксклюзивными кадрами со съемок. По условиям сотрудничества, певица пока не может показать многое, однако ничто не мешает ей снимать саму себя. Сегодня Ольга Бузова записала очередное видео, на котором она появилась в неформальном виде.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Экс-ведущая "Дома-2" прогулялась по съемочной площадке в коротких шортах и топе, под которым не было заметно белья. Шорты знаменитости при этом оказались расстегнуты. Эти детали не укрылись от внимания подписчиков, и люди тут же стали обсуждать увиденное в комментариях.

Если отсутствие бюстгальтера подписчики восприняли посто как некую дерзость и даже излишнюю откровенность, то расстегнутые шорты объяснили располневшей фигурой звезды. Как рассказала Teleprogramma.pro, по мнению фолловеров, певица банально не смогла застегнуть пуговицу на шортах из-за того, что в последнее время поправилась.

"Как-то маловат наряд," – пришли к выводу подписчики.

Также поклонники призвали певицу не смущать мужчин на площадке своим провокационным видом и все-таки надеть бюстгальтер. Впрочем, у Ольги Бузовой на этот счет свое мнение.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что задравшей нос Ольге Бузовой пришлось встречать День всех влюбленных одной.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 февраля 2022, 18:53 Источник: Телеграм, Buzova House • Требует проверки
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комментарии

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Гость960066
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Ей дырку раздолбали уже ооооочень давно!
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