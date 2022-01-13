Прижавшаяся к лохматому красавцу Загитова всполошила народ

Алина Загитова показала фото в приятной компании.

После ухода из большого спорта фигуристка решила заняться карьерой журналистки. Она уже попробовала себя в роли ведущей шоу "Ледниковый период", где начала делать успехи. Также Алина активно ведет свой блог, в котором набрала уже почти миллион подписчиков. Загитова опубликовала фото в компании своего любимого пса Масару.

Спортсменка, прижавшаяся к своему лохматому красавцу, всполошила народ. Подписчики закидали звезду комплиментами.

"Ой, как приятно видеть тебя, Алиночка, с Масару! Свеженькая, румяная, счастливая красавица наша любимая! Отдыхай: заслужила! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "И мне вот такие живые посты и фотографии нравятся даже больше профессиональных", "Какая прелесть! Две наши красавицы любимые! Пушистик и Солнышко!", "Лучше этих фото мы сегодня уже не увидим – можно выходить из Интернета", – написали комментаторы.

Ранее Алина Загитова рассказала о своем решении уйти из большого спорта. После победы в Олимпиаде 2018 года спортсменка решила, что больше не в состоянии заниматься фигурным катанием на таком уровне. Она долго думала, как планирует строить карьеру. Сейчас Загитова нашла себе занятие по душе – она пробует себя на телевидении и получает от этого удовольствие. Также Алина намекнула, что в будущем хотела бы заняться тренерством.