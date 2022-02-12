"Плохая мать": убегающей молодой жене Петросяна выкрикивали вслед оскорбления

Супруга 76-летнего юмориста Евгения Петросяна, 32-летняя Татьяна Брухунова рассказала, почему отказывается от посещения ряда светских мероприятий. По словам жены комика, некоторые премьеры она игнорирует сознательно.
Татьяна утверждает, что далеко не каждая пресс-служба думает о комфорте и спокойствии гостей. Дескать, некоторые PR-команды аккредитовывают не журналистов, а "дикарей". Порой представители СМИ, утверждает Брухунова, ведут себя с ней без уважения и нарушают ее "личные границы".
Жена Петросяна призналась, что уже год не может отойти от общения с наглым репортером. Тогда журналист "тыкал" ей микрофоном в лицо, а потом бежал за ней до такси, выкрикивая вслед оскорбления.
"Плохая мать, которая выбирает "тусовку" вместо ребенка", – процитировала обвинение представителя СМИ Татьяна.
Брухунова добавила, что в 99% случаев ее общение с прессой оборачивается негативом. Теперь жена Евгения Петросяна ходит в гости только к тем, кто не зовет "желтушников".
Татьяна Брухунова, напомним, два года назад подарила мужу-пенсионеру сына Вагана. Наличие маленького ребенка не мешает жене Евгения Петросяна путешествовать и периодически посещать культурные мероприятия.