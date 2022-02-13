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Шоу-бизнес
Стареющая звезда "Универа" прилюдно схватилась за огромную колбасу: Палочка зачетная

Стареющая звезда "Универа" прилюдно схватилась за огромную колбасу: Палочка зачетная

Валентина Рубцова удивила поклонников необычным фото.
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44-летняя артистка известна своими громкими ролями в популярных сериалах "Универ" и "СашаТаня" на телеканале ТНТ. Многосерийные фильмы идут уже очень давно, Рубцова, как и ее коллеги, начинала с роли студентки, будучи в жизни сильно старше героини. Многие считают, что стареющей артистке пора играть более взрослые роли. Однако Валентину не волнует мнение недоброжелателей, она продолжает радовать поклонников ролями в кино и активно вести блог.

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 Валентина Павловна Рубцова

Валентина Павловна Рубцова актриса

На "Инстаграм" Рубцовой подписано почти 950 тысяч человек, которые с радостью лайкают и комментируют ее посты. Недавно артистка шокировала подписчиков необычным фото. Валентина показала снимок, на котором хватается за огромную колбасу в супермаркете, подписав, что умеет отлично эту колбасу нарезать.

Подписчики крайне бурно отреагировали на фото и не стали сдерживать свой юмор. "Вот это да! Валя как всегда! Ну палочка очень зачетная! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Помню этот момент, из старого универа", "Ого! Сосиска-мутант", "Впервые ты держишь в руках колбаску не своего размера", "Женская радость!", "Эта колбаса выглядит очень деловой", "Ого, вот это колбаса", "Девушкам определенно понравилась эта колбаса", "Твой размерчик?", – написали комментаторы.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 13 февраля 2022, 15:42 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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