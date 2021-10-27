Вскрылась неожиданная связь звезды "Универа" с Григорьевым-Апполоновым: Все произошло на тусовке

Звезда сериала "Универ" была в депрессии. Психолог Наталья Денисенко рассказала, как Григорьев-Апполонов помог ей справиться со сложным этапом в жизни.

Валентина Рубцова – успешная актриса, которая снимается в одном из самых популярных сериалов на телеканале ТНТ. Так было не всегда. Когда-то еще совсем молодая актриса только мечтала о популярности.

После того, как она поступила в ГИТИС, она была счастлива, так как исполнилось ее давнее желание. Позже стало известно, что группа развалилась и студентка впала в депрессию, ведь ее мечта быть артисткой разрушилась.

"Это такой маленький воробушек, который всегда движется вперед, всегда достигает своих целей. С самого детства она мечтала стать актрисой, как бы ее не тормозили, как бы ее трудности не останавливали. Например, авария перед тем, как ей поступить в ВУЗ. Она думала, что не будет уже актрисой. Она сделала все для того, чтобы поступить в ГИТИС. Она расслабилась, потому что думала, что нашла нишу. Директор сказал, что группа распадается, тут у нее и тупик", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Наталья Денисенко.

Помощь пришла оттуда, откуда и не ждали. Поддержал Валентину Рубцову в тот сложный момент Андрей Григорьев-Апполонов. Он не разрешил коллеге грустить и расстраиваться и позвал ее на вечеринку.

"Она была знакома с солистом группы "Иванушки International", это судьба. Он пригласил ее на какую-то светскую тусовку. И ей было пофигу. Она не знала, куда двигаться. Это был переломный момент", – ответил на вопрос эксперт.