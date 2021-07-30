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Валентина Павловна Рубцова

актриса
Валентина Павловна Рубцова

Валентина Рубцова – российская актриса, хорошо известная по роли Тани в ситкомах «Универ» и «СашаТаня». Ее привычно наблюдать в компании Андрея Гайдуляна – экранного супруга, с которым они успешно снимаются в одних кадрах более 10 лет. В реальности Рубцова замужем, воспитывает дочь.

Биография Валентины Рубцовой

Актриса всегда стремилась к славе, хотя на пути к успеху было много препятствий. Уже с 3 лет Валя решила, что обязательно станет знаменитой, и девушка не ошиблась в выборе будущей профессии.

Семья

Мама сначала работала учителем в школе для глухонемых, потом трудоустроилась в комнату милиции. Отец всю свою жизнь протрудился шахтером. В семье воспитывалось 5 детей. Дед руководил местной самодеятельности, поэтому вполне очевидно, почему у Рубцовой творческие гены.

Детство и юность

С детства Валентина Рубцова росла активным и жизнерадостным ребенком. Основные увлечения – художественная гимнастика и школьный театральный кружок. Девочка устраивала представления дома и на улице, несколько раз меняла мечту о будущей профессии.

После школы планировала поступать в театральное училище Москвы, но из-за аварии пропустила вступительные экзамены. Год Рубцова терять не стала, трудоустроилась в Донецкий областной ТЮЗ. В 1996 году поступила в ГИТИС на платное отделение, одновременно выступала в музыкальном коллективе «Девочки» Игоря Матвиенко.

Карьера Валентины Рубцовой

Она начинала с незаметных второплановых ролей в Донецком ТЮЗе и доросла до главной роли в рейтинговом ситкоме «СашаТаня». Сегодня по-прежнему востребована в кино.

Начало творческого пути

Первое место работы – Донецкий областной ТЮЗ, на сцене которого актриса-самоучка участвовала в спектаклях «Маскарад» и «Два клена». В студенческие годы выходила на сцену в театральных постановках «Блоха», «И смех, и грех», «Голый король», вызывала одобрительные отзывы со стороны зрителей.

Обучаясь на платном отделении, Валентина Рубцова постоянно искала спонсоров. У родителей не было денег платить за обучение в ГИТИСе, приходилось подрабатывать и вечно «крутиться». Рубцова регулярно бегала по кастингам. В один из таких раз была утверждена в состав музыкальной группы «Девочки».

Этот творческий коллектив просуществовал на сцене порядка пять лет, но судьбоносной для Валентины стала встреча с продюсером Игорем Матвиенко. Он помог девушке закончить учебу, добиться заветной мечты и стать актрисой.

Кинокарьера

Дебютировала Рубцова с эпизодической ролью в кинокомедии «Ландыш серебристый –2». Следующие работы тоже не принесли успеха, остались незамеченными. Триумфом признана роль строгой студентки Тани в ситкоме «Универ» (2006).

Зрителям настолько понравилась история любви неординарной парочки Тани и Саши, что организаторы проекта сделали ответвление ситкома и выпустили юмористический сериал «СашаТаня».

Личная жизнь Валентины Рубцовой

Со своим первым и единственным мужем актриса познакомилась на премьере картины «Из ада» в 2001 году. Это была любовь с первого взгляда. Избранником Рубцовой стал московский бизнесмен Артур Мартиросян, старший девушки на 10 лет.

Они встречались 8 лет, а в 2009 году Артур сделал официальное предложение руки и сердца. Она согласилась. В том же году влюбленные поженились, а в 2011 Рубцова родила дочь Софью.  Других детей пока нет.

Интересные факты

  • Валентине часто приписывали роман с Андреем Гайдуляном, но она открыто заявляла, что уже много лет они дружат семьями.
  • Актриса постоянно занимается спортом и правильно питается, особенно увлечена практикой йоги.
  • Как Валя сама признается, постоянно шутит и смеется. В этом и есть залог ее вечной молодости.
  • За роль Тани в ситкоме «Универ» артистка по сей день благодарна своей лучшей подруге – певице Сати Казановой.
  • Чтобы учиться бесплатно в ГИТИСе, Валя должна была сдать специальность на отлично. Это основное условие поддержки Игоря Матвиенко.

Роли Валентины Рубцовой

Эта артистка ассоциируется только с проектами комедийного жанра. Так и есть, большинство ролей в ее фильмотеке – юмористические.

Фильмы

Работ в полнометражных картинах немного, большинство не запомнились широкому зрителю. Это:

  • «Ландыш серебристый 2» - Лина;
  • «Аэропорт» - Тутси;
  • «С Новым годом, мамы!» - помощница Маши.

Сериалы

Валентина Рубцова – «Королева сериалов». Хорошо известна по таким юмористическим проектам:

  • «Универ» - Таня;
  • «Виола Тараканова» - Лиза;
  • «Кто в доме хозяин?» - Рита Каблукова;
  • «СашаТаня» - Татьяна Сергеева.

Актриса сегодня

В 2019 году актрисе исполнилось 43 года. Валентина Рубцова прекрасно выглядит, счастлива в браке, занимается воспитанием дочери. Работает над продолжением ситкома «СашаТаня», снимается в новых сериях. Она активна в социальных сетях, общается с подписчиками. 

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