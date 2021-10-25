Звезда "Универа" Рубцова заговорила о черной полосе: Погрузилась в печаль и тоску

Журналисты поинтересовались у актрисы, как встретить такого мужчину и остаться с ним. Она с радостью поведала им красивую историю их знакомства. Оказалось, что у пары все произошло как в романтической комедии. Они встретились на премьере фильма, их познакомил Андрей Григорьев-Апполонов, с тех пор они всегда были вместе. Тогда знаменитость еще пела в группе "Девочки".
Им суждено было встретиться, ведь работали они в одном продюсерском центре. При этом именно Артур попросил исполнителя познакомить их. Тогда Валентина Рубцова вовсе не была готова встретить мужчину своей жизни. Она приехала на мероприятие сразу после тренировки, была одета в пуховик, а в руке несла простую спортивную сумку.
Уже сейчас актриса вспомнила, что в тот момент в ее личной жизни наступила черная полоса. Ее ничто не радовало, все казалось серым. "Погрузилась в печаль и тоску", – призналась знаменитость. Знакомство с будущим мужем просто спасло ее. После встречи все изменилось.
Валентина Рубцова считает своего мужа идеальным человеком. Она указала, что он покорил ее в тот момент, когда она услышала, как он разговаривает со своей родительницей. Тогда она осознала, что хочет быть с ним всю жизнь и вместе воспитывать наследников.
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