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Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Манижа. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виктор Дробыш. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Моргенштерн. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

На уходящей неделе не обошлось без громких историй. Российские звезды поливали друг друга помоями и вываливали грязное белье на публике. Подробности самых громких скандалов шоу-бизнеса, Вы можете узнать из специальной подборки "Дни.ру".
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Волочкова о фигуре Собчак: Без слез не взглянешь

Список самых громких скандалов шоу-бизнеса недели открывают разборки двух заклятых подруг – балерины Анастасии Волочковой и телеведущей Ксении Собчак. Звезды время от времени обмениваются язвительными оскорблениями.

В недавнем интервью Волочкова вспомнила, как парилась с журналисткой в бане. Балерина заявила, что фигура Собчак далека от идеала. "На ее тело без слез не взглянешь", – подчеркнула она.

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Также танцовщица уличила подругу в зависти. По ее мнению, Собчак поступает подло по отношению к окружающим, потому что не обрела счастье в личной жизни. "Она нереализована как женщина", – вынесла ей вердикт Волочкова.

Дробыш раскрыл детали судебных разбирательств с Самбурской

Продюсер Виктор Дробыш откровенно рассказал о конфликте со звездой сериала "Универ. Новая общага" Настасьей Самбурской. Актриса хотела через суд расторгнуть контракт с его компанией.

Самбурская ранее пожаловалась, что сотрудничество с Дробышем не принесло ей "больших профессиональных достижений", и обвинила его в подборе некачественного репертуара и неэффективной раскрутке.

Виктор Дробыш. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Продюсер в свою очередь напомнил, что через год после совместной работы она получила премию "Шансон года" и стала вести активную концертную деятельность. Дробыш подчеркнул, что условия контракта не были нарушены.

Хабиб Нурмагомедов обрушился на творчество Моргенштерна

Еще один скандал шоу-бизнеса оказался связан со звездой спорта. Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов раскритиковал творчество популярного среди подростков рэпера Алишера Моргенштерна.

Моргенштерн. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

В своем инстаграм-аккаунте боец заявил, что его творчество негативно влияет на детей. Нурмагомедов выразил надежду, что в России появится "дисциплинарный орган", который будет следить за артистами и "чистить грязь с экранов".

Отец Фриске бурно отреагировал на новость о рождении второго ребенка у Шепелева

Телеведущий Дмитрий Шепелев в пятницу стал отцом во второй раз. Возлюбленная Екатерина Тулупова родила ему сына. В социальных сетях счастливый отец поделился первым снимком с наследником.

Журналисты связались с отцом покойной певицы Жанны Фриске, матери первого ребенка телеведущего Платона. Мужчина отказался поздравлять Шепелева с пополнением. "Мне это надо?", – сказал он.

Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Родитель Фриске напомнил, что телеведущий уже давно перестал отвечать на его звонки. Мужчина пожаловался, что Шепелев не разрешает ему видеться с внуком. "Я буду бороться за Платона", – подчеркнул он.

Критик Соседов попросил Путина запретить Маниже участвовать в "Евровидении"

Завершается список громких скандалов шоу-бизнеса шумихой вокруг песенного конкурса "Евровидение". Музыкальный критик Сергей Соседов выступил против того, чтобы певица Манижа представляла Россию на международном конкурсе.

Эксперт назвал номер артистки хулиганством. По его мнению, девушка совсем не умеет петь, а ее композиция Russian Woman – это набор бредовых слов, которые носят оскорбительный характер по отношению к русской женщине.

Манижа. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

Критик уверен: выступление Манижи только опозорит Россию. "Я за то, чтобы в этом году страна не участвовала в конкурсе... Это непрофессионально", – заявил Соседов в разговоре с журналистами.

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Фото: Nikolay Titov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 марта 2021, 19:21 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

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