Апина пожаловалась на отсутствие денег до развода: Всем заведовал муж

57-летняя Алена Апина поделилась подробностями жизни в браке с продюсером Александром Иратовым. Звезда поведала, как велся их семейный бюджет.

Певица прожила с супругом 25 лет. Только после расставания с ним в 2016 году она осознала, что значит отвечать за семейный кошелек. Дело в том, что раньше всем заправлял ее муж, даже заработком Алены Апиной.

Артистка призналась, что миллиона рублей никогда в руках не держала. По словам звезды, она не видела живых денег. "Всем заведовал муж, а я даже не знала, сколько я стою", – рассказала вокалистка. При этом Алена Апина дала понять, что семья жила богато: у них появлялись дома, квартиры, машины, супруги много путешествовали. Однако она не спрашивала супруга, сколько в бюджете ее, а сколько его денег.

Примечательно, что несмотря на огромную популярность, участие в группе "Комбинация" умопомрачительных доходов знаменитости не принесло. По словам исполнительницы, когда она уходила из коллектива, ее зарплата равнялась ста рублям за концерт. На эти средства она имела возможность снять простую квартирку, купить себе что-то женское и отправиться в путешествие.

После развода же Алена Апиной пришлось спуститься с небес на землю и заново научиться зарабатывать на жизнь. Когда наступила пандемия, певица уже была хорошо подготовленной в этом плане. Артистка сообщила, что у нее много умений. Так, помимо сценической деятельности, она может снимать радиопрограммы и читать лекции. Руки она опускать не намерена.

Алена Апина отметила, что у нее есть дочь-третьекурсница Ксения. Певица добавила, что не может себе позволить немощи и лени, поскольку ей необходимо поставить наследницу на ноги. К тому же, у звезды большие творческие планы, на которые нужны немалые деньги. В частности, ей снимать для "Ютуб" свой блог про музыку.

Напомним, ранее Алена Апина оказалась в больнице. Тогда поклонники очень переживали за знаменитость. К счастью, сейчас со здоровьем артистки все в порядке.