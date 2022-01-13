Обнародованы детали госпитализации 57-летней Апиной

Артистка записала тревожное видеообращение к фолловерам в "Инстаграм" 13 января. На нем она предстала лежащей на больничной койке. При этом выглядела звезда измученной и растрепанной.
Теперь же выяснилось, что Алена Апина легла в клинику на плановую операцию. Сейчас ее здоровью ничто не угрожает. Об этом поведал экс-супруг знаменитости. По его словам, исполнительница чувствует себя нормально, передает Пятый канал.
Отметим, что вокалистка говорила о том, что ее лечат не от ковида. Она отмечала, что причина госпитализации якобы в прежних болезнях. Певица заявила, что надеется на скорое восстановление.
Напомним, ранее экс-солистка группы "Комбинация" поучаствовала в шоу "Суперстар" на НТВ, чем осталась крайне недовольна. Алена Апина заявила, что столкнулась с вопиющим непрофессионализмом. Последней каплей стала видеозапись проекта — звезду сняли на камеру в непрезентабельном виде. Благодаря ракурсу съемки, исполнительница превратилась в кадре в полную даму.
Как писали "Дни.ру", в прошлом году артистка восхитила поклонников потрясающей фигурой после пластики. Звезда не скрывает, что пользуется помощью хирургов и не гнушается убирать лишнее. Процедуры определенно идут певице на пользу.