Загремевшая в больницу Апина склонила голову перед россиянами: Благодаря вам

Алену Апину выписали из больницы.

На днях артистка перепугала фанатов своим обращением из больницы. Алена записала видео в свой блог, в котором рассказала, как ненавидит болеть и успокоила, что попала в руки медиков не из-за ковида. "Старые недолеченные болячки", – окрестила свое состояние звезда, но причин госпитализации не уточнила. Позже выяснилось, что Апина легла на плановую операцию.

Вечером в пятницу экс-солистка группы "Комбинация" снова вышла на связь с поклонниками. Она успокоила всех неравнодушных и поблагодарила за поддержку. По словам Алены, именно теплое отношение и забота помогли ей так быстро поправиться. Она буквально склонила голову в благодарности, радуясь, что у нее такие преданные поклонники.

"Огромное спасибо за все ваши пожелания, волнения. Для меня это очень ценно. Благодаря и этому тоже я так быстро встала на ноги. Спасибо вам огромное, не волнуйтесь, все уже позади", – выразилась знаменитость.

Ранее стало известно, что недавно Алена Апина решилась на пластическую операцию. Фигура знаменитости перестала ее устраивать, поэтому она обратилась за помощью к хирургам. Врачи применили инновационный метод, который дал видимые результаты. Сама артистка призналась, что довольна результатом и своим новых отражением в зеркале.