Народ ахнул при виде Апиной после выписки из больницы: Изменилась до неузнаваемости

Не так давно бывшая солистка группы "Комбинация" напугала поклонников. Тогда она вышла на Связь из больницы.

В какой-то момент всегда позитивная артистка вдруг показала себя в кровати. Она выглядела серьезно замученной и слабой: почти не могла говорить, а лицо казалось бледным и уставшим. Знаменитость практически сразу же отметила, что оказалась на лечении вовсе не из-за коронавирусной инфекции. Она заверила, что не болеет.

Однако обнародовать собственный диагноз она не стала. Поклонники не совсем поняли, зачем было выходить на связь и говорить о больнице и лечении, если Алена Апина не собиралась быть до конца честной. Она отметила, что старые травмы дали о себе знать. Позднее стало известно о том, что знаменитость ложилась на плановую операцию.

Теперь же она появилась на публике впервые после этого события. Исполнительница облачилась в рубашку и брюки свободного кроя. Наряд был составлен в шоколадных тонах, а сама она выглядела здоровой и радостной. Публика ахнула, а все присутствующие не переставали радоваться таким быстрым переменам. Апина появилась в компании своей дочери.

Многие звезды, как и Алена Апина, выбрались из дома, чтобы встретиться на премьере нового сериала "Ночные вызовы". Сериал повествует о полицейском, который очень не доволен своей работой и страдает от депрессии. При этом он любит свою семью и всячески старается всем помочь. Главную роль в картине исполнил популярный британский актер Марин Фриман. Поклонники помнят и любят его по таким работам как "Хоббит", "Шерлок" и многим другим.