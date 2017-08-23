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Авг. 23, 2017
просмотры: 123

Новый имидж Алены Апиной ошеломил публику

567

Сегодня, 23 августа, день рождения отмечает известная исполнительница Алена Апина. Артистка прославилась в 90-ые годы, когда выступала в группе "Комбинация". А вершиной ее сольной карьеры стали нетленные хиты "Электричка" и "Узелки". Благодаря этим композициям за Апиной закрепился образ романтичной и несколько грустной женщины. Сиропную сладость имиджа Алена решила разбавить перчиком – недавно артистка выпустила два клипа на песни "Близость" и "Девушка Бонда", где смело позирует перед камерой в нижнем белье (а иногда и без него), страстно обнимается с молодым партнером и демонстрирует все изгибы фигуры. Радикально другой образ Алены Апиной шокировал публику, которая выразила свое удивление в комментариях на официальной страничке певицы в Instagram.

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