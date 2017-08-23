Новый имидж Алены Апиной ошеломил публику

Сегодня, 23 августа, день рождения отмечает известная исполнительница Алена Апина. Артистка прославилась в 90-ые годы, когда выступала в группе "Комбинация". А вершиной ее сольной карьеры стали нетленные хиты "Электричка" и "Узелки". Благодаря этим композициям за Апиной закрепился образ романтичной и несколько грустной женщины. Сиропную сладость имиджа Алена решила разбавить перчиком – недавно артистка выпустила два клипа на песни "Близость" и "Девушка Бонда", где смело позирует перед камерой в нижнем белье (а иногда и без него), страстно обнимается с молодым партнером и демонстрирует все изгибы фигуры. Радикально другой образ Алены Апиной шокировал публику, которая выразила свое удивление в комментариях на официальной страничке певицы в Instagram.
Актриса отмечает свой 37-й день рождения
Крупный пожар в Ростове-на-Дону охватил почти 120 жилых домов, в которых проживает более 200 семей
Актер преобразился до неузнаваемости
Актрисе Ирине Скобцевой исполнилось 90 лет
В Калининграде начал свою работу фестиваль "Короче"
Разные люди предпочитают по-разному проводить свой отпуск
Проститься с артисткой пришли тысячи человек
Пародии сделали женщину звездой Сети
Через два года после аварии девушка наконец перестала стесняться себя
На центральной улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил наезд на толпу
Сестра звезды реалити-шоу выдала всю правду
Телеведущий исповедался и причастился
Главным подозреваемым по делу проходит "восточный принц"
За информацию о местонахождении подозреваемого полиция обещает 500 тысяч рублей