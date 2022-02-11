"Шапочка для бассейна": люди взвыли от странного вида разгуливающей по Москве Брухуновой

Татьяну Брухунову ненавидят и любят одновременно по одной и той же причине. Супруга юмориста Евгения Петросяна обладает уникальным стилем и не боится проявлять свою индивидуальность, не похожую на других. Она не выглядит как сошедшая со станка штампованная кукла, не стремиться переделать свое лицо под копирку с модными веяниями и всегда одевается изысканно и дорого.
33-летняя модница легко относится к хейтерам и иногда даже с сарказмом им отвечает. При этом жена Петросяна не собирается отказываться от любимых вещиц в угоду публике.
На днях Татьяна Брухунова показала в своем "Инстаграм" свежее фото, на котором предстала в ярком чепчике, гкляя по Москве. Кстати, именно этот головной убор уже стал ее визитной карточкой в холодное время года.
Вязаный чепчик с фиолетовыми цветочками взбудоражил умы подписчиков Брухуновой. Несмотря на критику, жена Петросяна лишь отметила, что купила всю линейку чепчиков разных цветов. Многие посчитали такой наряд странным.
"Все отлично, кроме этой дикой шапочки для бассейна… Я когда-то такие салфетки с цветами крючком вязала", – написал фолловер.