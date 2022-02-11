Появилась информация о болезни сгоревшей в 40 лет жены Тодоровского: Лечилась в США

О кончине артистки высказался Максим Матвеев. Актер посвятил звезде трогательный пост в своем инстаграм-аккаунте. "Женя, Женька, Женечка Светлый, добрый, мудрый, талантливый человечище… Сложно поверить. Огромная потеря для всех нас! На таких, как ты, держится этот мир! Спасибо тебе за все! Мы будем скучать…", – высказался муж Елизаветы Боярской.
Многие подписчики были ошарашены ужасной новостью. "Что произошло?", – спросил один из фолловеров. Другой, судя по всему, осведомленный пользователь соцсети, ответил, что Евгения Брик долго болела и "лечилась в США". Официального подтверждения этой информации пока нет.
Появились также предположения о том, что супруга известного режиссера болела раком. "Невероятная. Все утро плачу. Не могу поверить", "Шокирующая новость! Молодая, красивая, талантливая…", "Светлая память…", "Безумно жаль…", "Соболезную родным, близким и всем", – пишут раздавленные горем россияне.
Напомним, Евгения Брик была в браке с режиссером Валерием Тодоровским, у них есть дочь Зоя. Артистка стала известна после ролей в культовых фильмах "Географ глобус пропил", "Елки 1914", "Стиляги" и "Северное сияние". Ранее о скоропостижной кончине звезды высказалась Анфиса Чехова.