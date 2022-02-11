"Будет тебя не хватать": Жуткая трагедия повергла Чехову в шок

Неожиданный уход 40-летней артистки поверг в настоящий шок не только поклонников, но и коллег. Оказалось, Евгения сильно болела, но о состоянии ее здоровья знали только самые близкие. Точную причину смерти не называют, так как это была воля умершей, но все посвященные в ситуацию в один голос говорят – виной всему тяжелая болезнь, но не коронавирус.
По поводу страшной трагедии высказались уже многие российские звезды, которые не могут смириться с произошедшим. Не осталась в стороне и Анфиса Чехова. Звезда рассказала историю знакомства с Брик и то, какое прекрасное впечатление она производила.
"В моей памяти столько тёплых моментов осталось из той пары месяцев, которые мы провели на съемках в заброшенном пионерском лагере! Какая она была приятная, искренняя, добрая, эмпатичная и настоящая!", - написала Анфиса. Чехова провела с Брик всего пару месяцев на съемках , но позже следила за ее жизнью. Артистка раздавлена скоропостижной смертью молодой коллеги. "Мне будет тебя не хватать в этом мире", - заключила Анфиса.
Напомним, Евгения Брик была в браке с режиссером Валерием Тодоровским, у них есть дочь Зоя. Артистка стала известна после ролей в культовых фильмах "Географ глобус пропил", "Елки 1914", "Стиляги" и "Северное сияние".