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Шоу-бизнес
Смерть неотвратима: Стало известно о разрушении мозга у любимой российской актрисы

Смерть неотвратима: Стало известно о разрушении мозга у любимой российской актрисы

Стало известно о том, что страшная болезнь оказалась сильнее одной из самых красивых российских актрис.
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Сегодня стало известно о скоропостижной смерти 40-летней российской актрисы Евгении Брик. О смерти подруги сообщила журналистка Екатерина Гордеева.

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Скрывала болезнь от всех: умерла актриса Евгения Брик

 Мария Андреевна Миронова

Мария Андреевна Миронова советская и российская актриса театра и кино

Брик умерла после продолжительной болезни, о которой предпочитала не рассказывать, но смерть была неотвратима. Точно известно, что коронавирус не стал причиной смерти Евгении Брик.

Российская актриса Мария Миронова прокомментировала страшную трагедию.Она призналась, что ЧП поразило ее, она не может поверить в случившееся.

"Женечка! Мозг рушится, отказывается верить в это! Любимая, светлая девочка, сестра моя младшая, как мы шутили… Красавица наидобрейшая… 40 лет… Сил огромных родным и близким! Только сил, чтоб пережить такое горе", – написала Миронова в "Инстаграм".

Напомним, по данным ряда СМИ, у Евгении Брик был диагностирован рак, однако она не разглашала диагноз среди коллег. У актрисы остались дочь Зоя, муж, режиссер Валерий Тодоровский, мать и сестра. Коллеги называют Брик одной из самых красивых, веселых и верящих в жизнь актрис российского шоу-бизнеса.

Евгения Брик сыграла в таких фильмах как "Стиляги", "Елки 1914", "Оптимисты" и "Географ глобус пропил", а ее роль Ларисы в сериале "Оттепель" тронула сотни тысяч сердец.


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Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 февраля 2022, 14:16 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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