Билан убит горем из-за внезапной смерти: Не хочется в это верить

Смерть актрисы Евгении Брик застала врасплох семью и друзей. Трагедия затронула и Диму Билана, который, как оказалось, был в теплых отношениях с актрисой.
На своей странице в "Инстаграме" артист вспомнил, как звезда фильма "Стиляги" сыграла главную роль в клипе на его песню "Не молчи", которая посвящена весьма тяжелой теме – особенным детям. Именно в момент съемок музыкант сблизился с актрисой: они болтали в гримерке, находили поводы для смеха, чтобы не падать духом во время работы над непростым клипом.
То, что произошло с актрисой, сильно ударило по Билану. Он поделился рассуждениями о том, что часто из жизни уходят именно талантливые светлые люди, которые, судя по всему, не могут принять "правила игры" этого жестокого мира.
"Не хочется во все это верить и слышать новости такого свойства... Но жаль, очень жаль!", – поделился чувствами убитый горем певец.
Напомним, что о смерти Евгении Брик стало известно сегодня. Звезда российского кино страдала от болезни, о которой знали только ее близкие люди, а сама актриса не хотела, чтобы проблемы с ее здоровьем обсуждали публично. У артистки осталась маленькая дочь и любимый муж – известный режиссер Валерий Тодоровский.