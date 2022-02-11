Скрывала болезнь от всех: умерла актриса Евгения Брик

О смерти звезды "Стиляг" Евгении Брик сообщила своей странице в "Фейсбуке" журналистка Катерина Гордеева, назвав актрису эталоном красоты, жизнерадостности и сильного характера.
Как передает телеканал "360", ушедшая так рано актриса долгое время страдала от болезни. О каком именно недуге идет речь, журналистка не раскрыла, просто потому что это была воля самой Евгении, которая до последних дней жизни скрывала от общественности свой диагноз. Актриса не хотела, чтобы кто-то обсуждал подробности ее проблем со здоровьем.
Гордеева также выступила со словами соболезнования семье звезды "Стиляг", ведь у нее осталась маленькая дочь Зоя, в которой актриса души не чаяла, сестра, мама и любимый муж – знаменитый режиссер Валерий Тодоровский. Она пожелала им суметь найти в себе силы, чтобы пережить страшную трагедию и суметь научиться жить без любимого человека.
Напомним, Евгения Брик родилась в Москве. Мечтая стать актрисой, она поступила в ГИТИС, где училась в мастерской Александра Збруева. Свою известность она получила после съемок в таких картинах, как "Марш Турецкого", "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Оттепель" и "Елки". Последние годы она вместе с мужем и дочкой жила в США.