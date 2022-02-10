Развелась с Николаевым, сбежала от абьюзера, а теперь стареет одна: что случилось с Апексимовой

Звезда сериалов "Разведчицы", "Клетка", "Есенин" пережила два развода и пока не встретила мужчину, с которым можно было бы спокойной встречать старость. Впрочем, одиночество актрису не слишком беспокоит.



В свои 56 лет Ирина Апексимова не только обладает огромным количеством талантов, но и хорошо выглядит. Многие телезрители знают и любят актрису, хотя она нечасто балует их своим появлением на экранах. К тому же, звезда по-прежнему привлекает внимание мужчин. Но личную жизнь ей не удается наладить уже давно. В свое время Ирина пережила два развода, а теперь признается, что ей не попадаются достойные ухажеры.

Все карьерные достижения Ирины Апексимовой едва ли можно сосчитать. За годы работы Ирина успела зарекомендовать себя как актриса и режиссер, проявить себя как певица и телеведущая, стать театральным деятелем. С самого детства Апексимова мечтала о творческой карьере и не без труда смогла добиться своего. Пик популярности актрисы пришелся на период, когда на экраны вышел сериал "День рождения Буржуя" с ее участием.

Сегодня Ирину Апексимову редко встретишь как на экранах, так и на сцене. Уже больше шести лет она является директором Театра на Таганке. Если раньше труппа в штыки воспринимала актрису, которая стала руководителем, то теперь от конфликтов в театре, по словам Апексимовой, не осталось и следа. Артистка уже давно уделяет любимому делу почти все свое время, к тому же, в личной жизни ей везет не так, как в работе. Оба брака Ирины распались, бурные романы закончились разочарованием, а новый достойный спутник ей пока не встретился.

Первым мужем Ирины Апексимовой стал актер Валерий Николаев. Избранники познакомились в "Табакерке", поженились, когда им было чуть больше 20 лет, и вскоре отправились реализовывать свои амбиции в США. За границей супруги стали родителями дочки Даши, но задержаться так и не смогли. В один момент Апексимова и Николаев столкнулись с финансовыми трудностями, которые вынудили их вернуться на родину. Голливуд супругам покорить не удалось, как и сохранить семью. Даше было около шести лет, когда ее родители развелись и перечеркнули 12-летний брак. Поговаривали, что причиной стали измены Валерия, но он это отрицал.

После расставания с мужем Ирина с головой окунулась в работу, стараясь не думать о личной жизни. Но новых романов было не избежать. Вторым супругом артистки стал обходительный бизнесмен Алексей Ким, который оказался не таким белым и пушистым, каким притворялся до похода в ЗАГС. Сразу после свадьбы мужчина начал учинять жене скандалы на почве ревности. Когда дело дошло до тотального контроля и серьезных угроз, Апексимова ушла. С тех пор о своей личной жизни она почти ничего не рассказывает.

Заслуженную артистку не раз замечали в компании привлекательных мужчин. Но сейчас, судя по всему, женщине нечего оберегать от посторонних глаз. Не так давно телеведущая поделилась, что в отношениях с мужчинами ее преследуют одни разочарования. Ирине постоянно попадаются "слабые" ухажеры, которые так и норовят поселиться на ее шее. Впрочем, холостяцкая старость Апексимову не пугает. К тому же, сетовать о своем затянувшемся одиночестве звезде некогда – она полностью отдается любимому делу.