"Старая бездарная страшная крыса": Апексимова объяснила внезапное исчезновение

Актриса считает, что больше не нужна.

У 55-летней Ирины Апексимовой богатая творческая биография. На счету актрисы без малого 70 киноработ. К сожалению, в последнее время артистка практически исчезла с экранов. Апексимова считает, что больше не нужна режиссерам и продюсерам – возраст не тот.

По словам звезды сериала "Клетка", актрисы после 30 лет не интересуют создателей картин. Однажды Апексимовой прислали предложение сыграть персонажа, у которого даже не было имени. Знаменитость не скрывает, что была дико возмущена. С тех пор она не читает сценарии, которые приходят ей на электронную почту. Ирина Апексимова уверена, что не найдет для себя ничего подходящего, ведь в нашей стране не снимают историй про женщин, разменявших пятый десяток.

Ирина Апексимова рассказала также, что в соцсетях часто сталкивается с недоброжелателями. Хейтеры, по словам звезды, пишут ей оскорбительные вещи. Например, однажды знаменитость прочитала: "Старая бездарная страшная крыса, сдохни". Апексимова считает, что отвечать злопыхателем – неблагодарное дело. Гневные выпады завистников актриса игнорирует.

Негатив в какой-то мере распространяется и на дочь Ирины, Дарью. Девушка решила пойти по маминым стопам. Наследницу звезды постоянно обвиняют в блате, любые карьерные достижения начинающей артистки сразу обесцениваются. Между тем Апексимова считает, что ни она, ни ее дочь не обязаны что-либо доказывать публике. "В нашу профессию за руку не приведешь", – сказала звезда. Актриса считает свою дочь талантливой и всячески помогает ей развиться в профессии.