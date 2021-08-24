Ирина Апексимова раскрыла причину своего затянувшегося одиночества

Звезда сериалов "Разведчицы", "Клетка", "Есенин" и других объяснила, почему долгое время одинока.

Продолжение: "Очень жалкое зрелище": Апексимова о постоянных скандалах в Театре на Таганке

Известная актриса Ирина Апексимова призналась, что разочаровалась в мужчинах. Знаменитость не может наладить личную жизнь, потому что ей попадаются "слабые" ухажеры.

"Мужчины пытаются зависеть от меня. Они не стараются стать для меня какой-то защитой. Я понимаю, что я достаточно сильный человек и крепкий. Может быть поэтому мне сложно. Как-то получается, что мужской пол пытается ко мне пристроиться и за счет меня жить", – рассказала Ирина в свежем интервью.

Апексимова добавила, что ее круг общения ограничен творческими личностями. Так вышло, что она не пересекается с людьми, не имеющими отношения к театральной и кинотусовке. Ирина не отрицает, что среди, например, хирургов и бизнесменов есть достойные женихи.

Одинокой старости Ирина Апексимова не боится. "Я об этом думаю, но я этого не боюсь. Знаете, как в старом еврейском анекдоте: "Вот оно: лежишь в кровати, но уже пить не хочется". Быть с кем-то ради того, чтобы тебе подали стакан воды? Да гори оно все огнем!" – рассудила знаменитость.

Напомним, за плечами Ирины Апексимовой два брака. Впервые актриса пошла под венец с актером Валерием Николаевым. Этот союз продлился 12 лет. В 1994-м актриса родила избраннику дочь Дарью.

Вторым мужем знаменитости был бизнесмен Алексей Ким. В этом браке Апексимова была недолго. Ирина развелась из-за периодических приступов ревности у мужа.