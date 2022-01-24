Апексимова, Повереннова, Овсиенко: как жестокий и расчетливый Николаев изранил души своих женщин

Что известно о бурной личной жизни популярного актера.

Звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "День рождения Буржуя" Валерий Николаев на съемках шоу "Танцы со звездами" сообщил радостную новость. Оказывается, семь месяцев назад артист тайно стал отцом. У знаменитости и его супруги, воздушной гимнастки Эльмиры Земсковой, родился сын. Николаев, напомним, женат в четвертый раз.

Впервые артист отправился в ЗАГС в далеком 1984 году. Его избранницей стала студентка школы-студии МХАТ Наташа Пирогова. Актер и его жена жили в съемной квартире, продолжали получать образование и подрабатывать. В постоянных заботах Валерий и Наташа даже не задумывались о пополнении в семье. А спустя время Пирогова узнала, что Николаев закрутил роман с другой. Разлучницей оказалась однокурсница актера – Ирина Апексимова. Как рассказывала Наталья в интервью, чувство Валерия к Ирине было серьезным и очень заметным. Пирогова была убита горем, но отошла в сторону. Через год после расставания артисты оформили развод официально.

С Апексимовой, по слухам, Николаева сблизила совместная работа в "Табакерке". В 1988 году Валерий отвел Ирину под венец, а затем увез в Нью-Йорк. В США Николаев пытался сделать карьеру. Там у артистов родилась дочь Дарья. Жилось российским актерам на чужбине трудно – хороших ролей не давали, периодически возникали материальные проблемы. Промаявшись в США Николаев и Апексимова вернулись на родину.

Валерий и Ирина подали на развод, когда маленькой Дарье пошел шестой год. Брак артистов не выдержал череды трудностей.

"Возникали разногласия по поводу быта. Все это нас раскололо", – жаловался журналистам Николаев.

Ходили слухи, что актер "Улиц разбитых фонарей" изменил жене с коллегой по цеху Дарьей Поверенновой. Сам Николаев эти сплетни отрицает. Дескать, на партнершу он обратил внимание уже после расторжения брака.

Повереннова тем временем ради Николаева бросила мужа. Дарья была по уши влюблена в коллегу по цеху. Валерия интенсивность чувств новой избранницы немного пугала. "Так любить, конечно, нельзя. Валера мне сразу намекал, чтобы была спокойнее", – вспоминала о своем романе с Николаевым Повереннова.

Дарья два года ждала от Валерия предложения. Вместо долгожданного кольца артистка получила удар под дых – возлюбленный сообщил ей об измене с певицей Татьяной Овсиенко.

Третьей женой звезды сериала "День рождения Буржуя" была актриса Любовь Тихомирова. Этот союз знаменитости просуществовал всего год. По словам Любови, с Валерием она просто-напросто не смогла ужиться. У Николаева, говорит его бывшая жена, дурной характер. Тихомирова называет артиста сухим, черствым, холодным, жестоким и расчетливым. "Поэтому никогда ни любить, ни дружить, ни давать интервью Николаев не умел, и думаю, что не умеет до сих пор", – говорила Любовь журналистам. Николаев, утверждает его экс-избранница, сам несчастлив и не может подарить счастье женщине.

"Валера оставляет с болью в сердце, с израненной душой", – отмечала Тихомирова.

