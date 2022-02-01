"Откуда столько беспардонности?": молодая жена Петросяна набросилась на невоспитанную поклонницу

Молодую возлюбленную Евгения Петросяна окружила армия недоброжелателей, когда юморист развелся с Еленой Степаненко. Обвиненная в разрушении долголетнего брака Татьяна Брухунова отбивается от хейтеров и по сей день. Девушка старается ставить на место невоспитанных людей, которые едко высказываются, комментируя ее публикации в "Инстаграм".
Порой она поражается невоспитанностью интернет-пользователей. Например, недавно подписчица поинтересовалась, носит ли Татьяна очки для имиджа, или у нее на самом деле плохое зрение. Сначала жена Петросяна пояснила, что у нее миопия высокой степени (-7). Другая же подписчица отметила, что такой вопрос является бестактным. Брухунова согласилась с замечанием. "Не то слово <...> Откуда столько беспардонности?", – добавила возлюбленная юмориста.
Многие восхищаются Татьяной. Особое внимание публики притягивают наряды супруги Петросяна. По мнению поклонников, у Брухуновой есть чувство стиля. Мол, образы девушки удачны и оригинальны. Но иногда бывают и промахи. Недавно "Дни.ру" писали, что несуразный вид молодой жены юмориста вызвал оторопь.
Напомним, Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой в конце 2019 года. Спустя несколько месяцев она родила от артиста сына. Мальчика назвали Ваганом – в честь отца юмориста.