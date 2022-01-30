Стыдится: Всплыли неожиданные подробности отношений 76-летнего Петросяна с молодой женой

44-летняя разница в возрасте Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой вызывает много вопросов у поклонников.

Когда юморист развелся с Еленой Степаненко ради юной помощницы, общественность стала спорить о том, для чего Татьяне муж, который настолько старше. Многие предполагали, что уроженку Тульской области из простой семьи привлекли известность и статус, однако вскоре у пары родился сын Ваган.

В Сети продолжает появляться информация о том, что Брухуновой на самом деле некомфортно с такой разницей в возрасте и она считает престарелого супруга временным вариантом. Психолог Андрей Зберовский отметил, что Татьяна в любом случае переживает по поводу возраста и внешности Евгения Вагановича, даже стыдится.

Эксперт считает, что для молодой супруги важно финансовое благополучие, которое и является основой их брака. "Сколько он еще продлится, зависит от здоровья Петросяна и от того, насколько он может удовлетворять ее материальные запросы", – отметил Зберовский.

Недавно Татьяна Брухунова опубликовала в своем блоге цитату о супружеской жизни: "супруг — это попутчик, а не цель путешествия". Поклонники тут же увидели в этом прозрачный намек на то, что нынешний спутник жизни является для нее временным вариантом. Психолог уверен, что данная формулировка говорит о многом в браке, даже если Татьяна сознательно не вкладывала в нее определенный смысл.