Несуразный вид молодой жены Петросяна вызвал оторопь

32-летняя супруга юмориста славится своей любовью к культурным мероприятиям и необычным вкусом в выборе нарядом. Некоторые считают ее стиль уникальным и прекрасным, а другие – напротив. Татьяна Брухунова в очередной раз спровоцировала бурные пересуды по поводу своего наряда.



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