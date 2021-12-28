Несуразный вид молодой жены Петросяна вызвал оторопь

Жена Евгения Петросяна посетила Мариинский театр. Для выхода в свет она выбрала платье из бордового бархата на пуговицах и с поясом. Серию фото она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.
Некоторые особенно придирчивые россияне пришли к выводу, что для культурного похода такой наряд выглядит несуразно. У них вид Татьяны Брухуновой вызвал оторопь. Один из пользователей соцсети и вовсе заявил, что он выглядит как штора.
Отметим, что жена Евгения Петросяна, как правило, дает достойный ответ хейтерам, не позволяя фолловерам переходить границы дозволенного. Девушка не любит, когда ее критикуют и считает некорректным и даже хамским чужим людям указывать ей, как одеваться и что приготовить для семьи.
Напомним, у 76-летнего Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой есть маленький сын. 13 декабря Вагану исполнился год и девять месяцев. Однако ранее выяснилось, что это вовсе не единственный ребенок, о котором заботится жена артиста. Недавно она поздравила с днем рождения пятилетнего мальчика Влада.
Оказалось, что это сын лучшей подруги избранницы юмориста, а сама Татьяна Брухунова – его крестная мама.