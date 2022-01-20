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Шоу-бизнес
Зачем молодая жена Петросяна открещивается оберегами

Зачем молодая жена Петросяна открещивается оберегами

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова обзавелась оберегом.
прочитано 173 раза

Татьяна Брухунова рассказала поклонникам в социальных сетях о том, что она приобрела себе брошку от сглаза. Подписчики стали предполагать, зачем супруге юмориста нужен оберег. На вопрос ответил астролог.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

"По знаку зодиака она – рыбы. Это очень тонкие люди, творческие, с тонкими энергиями, хорошей интуицией. Они могут очень тонко чувствовать других людей. Очень многие моменты могут предчувствовать. Учитывая возраст Татьяны, она уже приближается к своим задачам. У каждого человека есть кармическая задача души. Одна из задач – уметь соприкасаться с тонкими энергиями, соприкасаться с тем, что не видно глазом, некий второй план. Сейчас очень сильно будет развиваться ее интуиция. Возможно, именно поэтому в начале года она взяла себе талисман. В этом году еще больше будет развита ее чуйка. Она предчувствует, что именно этот оберег в течение года может ей помочь во всех свершениях", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Алена Зотова.

Некоторые стали думать, что у звезды "Инстаграма" есть множество недоброжелателей, от которых и отнекивается брюнетка. Однако по мнению эксперта, это не так.

"Я не могу сказать, что у нее есть враги или люди, которые желают ей зла. Наоборот, она этот оберег взяла для того, чтобы он помогал ей выйти на новый уровень, оберегал от сложностей", – подытожила Зотова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 января 2022, 20:58 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

Ответить:

Гость944368
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Как все запущено: обереги, заговоры, шопоголизм, инстаграм...
Короче, полный набор закомплексованной дамочки из класса "дети прачки", которая из грязи в князи.
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