Молодая жена заговорила о предстоящей смерти 77-летнего Петросяна: Это придется пережить

Жена Евгения Петросяна на днях дала понять, что уже задумывалась о вечном и со смирением примет неизбежный исход.



Жена Евгения Петросяна не только знатная модница, но и кладезь мудростей, которыми она регулярно делится с подписчиками в своем личном блоге. Накануне Татьяна Брухунова, улетевшая из промозглой Москвы на Мальдивы, затронула тему человеческой кончины. По мнению некоторых, это весьма иронично, учитывая возраст ее зрелого супруга и то, с каком частотой "желтые" СМИ хоронят знаменитого юмориста.

Одна из подписчиц женщины, похоронившая своего мужа, обратилась к Татьяне с вопросом: как пережить болезненную утрату. Татьяна Брухунова поделилась, что уже имеет сформированное мнение на этот счет: стало понятно, что этим думам она посвятила много часов своей жизни. Можно даже представить, что некоторую часть времени Татьяна размышляла и о предстоящей смерти своего 77-летнего супруга: возраст, все-таки, солидный.



"Это придется пережить. Другого пути нет. Все мы здесь на время. Чей-то путь длиннее, чей-то короче", – ответила молодая жена Евгения Петросяна дав понять, что уже смирилась с предстоящей смертью, которая ждет всех до единого.

Далее она поведала о том, что подобную позицию заняла после того, как пережила страшную и невосполнимую потерю. Оказывается, любимый отец Татьяны ушел на тот свет 8 лет назад.

"Единственная мысль, что помогла мне не рухнуть в пучину скорби, — это то, что я точно знала: его этим не вернешь. А уныние — грех", – поделилась супруга Евгения Петросяна, добавив, что все-таки смогла принять факт смерти и теперь ежедневно вспоминает родителя с теплом.