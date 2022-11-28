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Шоу-бизнес
"Купила на Садоводе": скупердяйка жена обчихвостила доверчивого Петросяна на кругленькую сумму

"Купила на Садоводе": скупердяйка жена обчихвостила доверчивого Петросяна на кругленькую сумму

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова знает толк в моде, при этом умеет экономить.
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На днях поклонники наперебой обсуждали диковинные ботики российского юмориста Евгения Петросяна с орнаментом в виде мохнатой пчелы. Обновкой жена комика Татьяна Брухунова похвасталась в своем аккаунте. Обувь имела довольно необычный вид. Задняя часть ботинок была украшена рисунком в виде пчелы, что не оставило равнодушным никого.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Эксперты выяснили, что эта модель от Gucci стоимостью около 1000 долларов. На сайте элитного магазина одежды указано, что это кожаные оксфорды с принтом GG Supreme и бахромой стоимостью 59 950 рублей. Так что Евгений Петросян, скорее всего, стал счастливым обладателем заграничного "шмота". Однако у россиян свое мнение на этот счет. Во-первых, комментаторы сочли модные ботинки "бабушкиными". Во-вторых, некоторые купили почти такие же на популярном подмосковном рыке в десятки раз дешевле. Поклонники даже успели дать ботинкам Евгения Петросяна название. Все сошлись на названии "мохнатый шмель". Многие и вовсе сочли такую обновку непатриотичной.

"Мохнатый шмель Евгения Вагановича потянул на 60к #звездныйшмот"; "Одни патриоты"; "Наюморил"; "Он заработал, а врачи с учителями нет"; "Для деда чересчур"; "Првильно, неча жмотничать, когда закат близко"; "Фу, уродство какое"; "Бабушкин башмак"; "Ортопедические"; "Танька на Садоводе купила", – пишут в Сети.

Если ботики действительно ненастоящие, то выходит, что скупердяйка Брухунова обчихвостила доверчивого Петросяна на кругленькую сумму.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 28 ноября 2022, 10:20 Источник: соцсети • Требует проверки
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