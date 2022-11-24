"Ничего человеческого внутри": истекшая кровью жена Петросяна прервала развитие малыша на раннем сроке

Татьяна Брухунова известна не только работой в Театре эстрадных миниатюр, но и прежде всего отношениями с Евгением Петросяном. В 2019 году пара расписалась, а уже в 2020 влюбленные стали родителями маленького сына Вагана. Теперь поклонники юмориста пристально следят и за жизнью его молодой жены.
Недавно супруга Евгения Петросяна посетила медицинскую клинику для сдачи анализов. Истекшая кровью на целых семь пробирок, Татьяна отправилась восполнять силы в один из московских ресторанов. Она осталась довольна завтраком и посоветовала поклонникам тоже посетить заведение.
К сожалению, 33-летней женщине не понравилось, что новость о посещении ею медицинского учреждения разлетелась по СМИ. Любимая женщина Петросяна была шокирована комментариями под статьями. Своими чувствами она решила поделиться в микроблоге.
"Мне жалко тех грязных и грубых людей, в которых нет ничего человеческого внутри", — заявила Татьяна Брухунова.
Но поклонники и тут нашли к чему придраться. Особо внимательные зрители увидели набухший бугорок на лбу жены Евгения Петросяна. Судя по тому, что вокруг прыщика нет покраснений, Татьяна прервала развитие гнойного малыша на раннем сроке. Подписчицы предположили, что помимо лаборатории, женщина посещает и косметолога. Интересно, сдает ли и там Брухунова столько крови? А самое главное, не находили ли в кровушке яд?