Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру
Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
Найденная в лесу порезанная Цымбалюк-Романовская тихо ушла в лучший мир: Навсегда в памяти
Растянувшая донельзя промежность стонущая Волочкова оседлала голого Джигурду: Ты вошел?
партнеры
Четверг
24 ноября
Лента новостей
12:22
"Ничего человеческого внутри": истекшая кровью жена Петросяна прервала развитие малыша на раннем сроке
12:00
"Я их не знаю": свинтивший в США избранник Орбакайте вычеркнул скандальную семейку из жизни
11:32
"Не боюсь ни капли": 50-летний DJ Groove об отправке в зону боевых действий на Украине
11:15
"Наивно пыталась обмануть": молодая жена Диброва созналась в предательстве после оказания интимных услуг
10:55
Морозы не страшны: выбираем обогреватель для дома
10:35
"Тройной перелом челюсти": перекошенная от боли Кабаева вышла на связь из больницы
10:15
"Приятно": задравшую юбку Тодоренко взял сзади мужик с большим достоинством
09:55
Осталась в паспорте Прилучной? Муцениеце ответила на вопрос о фамилии после скандального развода
09:34
Назад в СССР: как жила элита шоу-бизнеса 50 лет назад
08:56
"Мы уже не живем вместе": после тайного интима с Николаевым Королева залетела и развелась
08:51
Шеф, все пропало! Комната покойного Смоктуновского сгорела со всеми ценностями
06:15
Тест: угадайте фильм Марка Захарова по цитате
04:33
"Удовольствие": жена изменника принца Уильяма попалась с чернокожим мужиком
02:35
"Рост доходов остановился": инфляция перевернула сознание россиян
02:21
Где искать квартиры в ближнем Подмосковье
01:12
"Вышел из-за угла и начал стрелять": установлена личность зачинщика массового убийства в магазине США
00:04
Федор Студит: народные приметы в праздник 24 ноября
23:33
"Ребенок упал на край": торчащая железка покалечила малыша на детской площадке в Петербурге
22:27
"Дороже АвтоВАЗа": стоимость нового автомобиля "Москвич" подсчитал эксперт
21:55
"Как же жить?": что станет с распухшим до невозможности Басковым
20:14
В Москве два мальчика провалились под лед Большого Графского пруда
19:30
"Пока живу": ступившая на путь покойной сестры Фриске призналась в тяжелых последствиях
19:10
Как правильно загадывать желания – совет психолога
18:50
Резко похудевшая Подольская сообщила о болезни: Стало неприятным сюрпризом
18:47
Кто проверяет "Столото": можно ли быть уверенным в прозрачности и честности лотерей?
18:30
"Меня замесило": Экстремально отощавшая Решетова оказалась в шаге от смерти
18:10
Помешавшаяся на инопланетянах Лель воскресила покойника на глазах у Лолиты и Кудрявцевой
17:50
"Шли в обнимку": неудачница Бузова сходила на романтическое свидание с бывшим
17:30
Разбилась: Мчавшую на больших скоростях Шпицу расплющило в страшном ДТП
16:50
"Поздравляю с девочкой!": показавшая пузо Васильева сообщила новость
16:50
"Разрывы связок": разжиревшую Федорову нашли повешенной
16:30
"Спасите наши глаза и уши!": народ гонит взашей посягнувшего на святое скандалиста Киркорова
16:10
В свои 40 лет не имеет ни мужа, ни детей: что стало со звездой "Обручального кольца" Пожидаевой
16:02
"Целлюлит и фотошоп": мужик влепил растолстевшей Чеховой смачную оплеуху
15:50
Рак отступил: побелевший как лунь Юдашкин вышел к оторопевшим людям
15:30
Импортозамещение и реставрация: специалисты обсудят сохранение культурного наследия в условиях санкций
15:30
В Нижнем Тагиле мужчина убил жену в свой день рождения
15:30
Полетела вниз: Устроившую жуткую грызню Малышеву сбросили с высоты
15:10
Рядом спустя 30 лет: любовь Николаева и Королевой прошла испытание временем
15:10
Российский бобслеист Баньков скоропостижно скончался в возрасте 24 лет
14:50
"Каждый раз": из прикоснувшегося к лону Волочковой Джигурды излилось самое дорогое
14:30
"На длительном лечении": Безутешная Боярская раскрыла правду о больных детях
14:10
Люберецкие хирурги спасли 70-летней пациентке кисть
13:50
Толпа бушующих фанатов подняла на вилы жену иноагента Пугачеву: Спектакль
13:30
Какие внедорожники подешевели осенью 2022 года?
13:10
"Друг без друга": Сбежавшая из дома Подольская плачется из-за разрыва с Пресняковым
12:56
Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки
12:50
Житель Кургана украл овец и спалил свою же машину
12:30
"Мне понравились": юркие молодые арабы удовлетворили красивую вдову Этуша
12:10
В Подмосковье загорелся хостел
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Раздвинувшая ноги Юлия Ковальчук показала киску после ухода мужа: Будто не 40, а 25
Прощай, Пресняков! Настоявшая на разводе Подольская умчала из дома с манатками и детьми
10 лет была любовницей женатого, похоронила единственного сына: трудные испытания Раисы Рязановой
"Разрывы связок": разжиревшую Федорову нашли повешенной
Красота – страшная сила: обнародованы самые правдивые фото 67-летней Долиной
Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Ничего человеческого внутри": истекшая кровью жена Петросяна прервала развитие малыша на раннем сроке

"Ничего человеческого внутри": истекшая кровью жена Петросяна прервала развитие малыша на раннем сроке

Молодая жена Евгения Петросяна поделилась с поклонниками своей болью.
прочитано 32 раза

Татьяна Брухунова известна не только работой в Театре эстрадных миниатюр, но и прежде всего отношениями с Евгением Петросяном. В 2019 году пара расписалась, а уже в 2020 влюбленные стали родителями маленького сына Вагана. Теперь поклонники юмориста пристально следят и за жизнью его молодой жены.

ПО ТЕМЕ

Кровавое утро: 33-летнюю жену Петросяна закололи неизвестные

Серьезные проблемы с сердцем: как Петросян отреагировал на гулянки похотливой Брухуновой

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Недавно супруга Евгения Петросяна посетила медицинскую клинику для сдачи анализов. Истекшая кровью на целых семь пробирок, Татьяна отправилась восполнять силы в один из московских ресторанов. Она осталась довольна завтраком и посоветовала поклонникам тоже посетить заведение.

К сожалению, 33-летней женщине не понравилось, что новость о посещении ею медицинского учреждения разлетелась по СМИ. Любимая женщина Петросяна была шокирована комментариями под статьями. Своими чувствами она решила поделиться в микроблоге.

"Мне жалко тех грязных и грубых людей, в которых нет ничего человеческого внутри", — заявила Татьяна Брухунова.

Но поклонники и тут нашли к чему придраться. Особо внимательные зрители увидели набухший бугорок на лбу жены Евгения Петросяна. Судя по тому, что вокруг прыщика нет покраснений, Татьяна прервала развитие гнойного малыша на раннем сроке. Подписчицы предположили, что помимо лаборатории, женщина посещает и косметолога. Интересно, сдает ли и там Брухунова столько крови? А самое главное, не находили ли в кровушке яд?

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 24 ноября 2022, 12:22 Источник: Социальные сети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Наставили рога: как российские артисты меняли жен на любовниц

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Раздвинувшая ноги Юлия Ковальчук показала киску после ухода мужа: Будто не 40, а 25

Такая красивая
Шоу-бизнес

Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки

Спаси и сохрани!

Шоу-бизнес

Любимая женщина Михалкова тихо ушла в мир иной: Теряем многое

В таком время живем

Шоу-бизнес

"Друг без друга": Сбежавшая из дома Подольская плачется из-за разрыва с Пресняковым

Грустит

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева

Регионы

В Нижнем Тагиле мужчина убил жену в свой день рождения
Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+