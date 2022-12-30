"Рано": Рудковская сообщила об уходе Плющенко

Миллионы взрослых и детей с нетерпением ждали новогодней ледовой постановки Яны Рудковской по мотивам русской сказки "Снегурочка". Полная драматизма и красок постановка заставила с замиранием сердца и слезами на глазах наблюдать за происходящим на льду. Однако в этот раз шоу омрачило печальное известие.
В СМИ быстро распространилась информация о том, что фигурист Евгений Плющенко не вышел на лед из-за тяжелой болезни. При этом шоу "Снегурочка" было заявлено именно как шоу Плющенко, и оно набрало рекордное количество участников и зрителей. Информацию о болезни фигуриста подтвердила его супруга и постановщик проекта Яна Рудковская. В своем телеграм-канале она написала, что Евгений Плющенко действительно ушел, но ненадолго.
"Не понимаю, то ли выдохнуть хоть немного, то ли пока рано. Да, все так, впервые за 25 лет профессиональной большой спортивной карьеры Евгений Плющенко не смог выйти на лед. Он катался всегда, в любом состоянии, с любыми травмами, но этот грипп оказался очень серьезным", – сообщила Яна Рудковская.
Она добавила, что с нетерпением ждет выздоровления мужа уже завтра, что удивило поклонников. Ведь такой тяжелый грипп не лечится за один. И если сегодня ему было настолько плохо, что пришлось уйти, неужели уже завтра врачи постава его на ноги?
Рудковская добавила, что их сын Александр Плющенко, которого в семье они ласково зовут Гном Гномыч, достойно откатал программу. В главных ролях шоу "Снегурочка" выступили также серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Трусова и олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк. Евгения Плющенко заменил вице-чемпион Европы 2019 года Александр Самарин.
Стоит отметить, что Александра Трусова ранее тоже заболела. Она снялась с чемпионата России в день короткой программы из-за высокой температуры. Кондратюк же не смог завершить выступление на ЧР из-за травмы спины. Однако ничто не помешало новогодней сказке состояться.