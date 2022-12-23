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Шоу-бизнес
Устроил мордобой: сын расквасил нос Плющенко на глазах у Рудковской

Устроил мордобой: сын расквасил нос Плющенко на глазах у Рудковской

Евгений Плющенко воспитывал своего сына победителем. Никто не думал, чем это обернется.
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Младший сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александр (в семье его ласково зовут Гном Гномыч) с малолетства стоит на коньках и к своим девяти годам уже достиг больших успехов в фигурном катании и шоу-бизнесе. Мальчик зарабатывает огромные гонорары своими выступлениями на льду и съемками в рекламе и является гордостью семьи.

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Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

Правда, такие успехи даются Саше Плющенко нелегко. Яна Рудковская уверена, что на пути к успеху нужно огромное упорство и никакой лени, поэтому мальчик до слез тренировался в малом возрасте, чем вызывал жалость у россиян.

Все дошло до того, что Саша Плющенко осознал, ради чего он так много работает. В студии программы Леры Кудрявцевой "Серкрет на миллион" на НТВ сын Рудковской и Плющенко заявил, что намерен обойти своего отца в профессиональном плане. В студии повисла немая пауза. Вот это цель! Образно говоря, мальчик попросту расквасил нос своему папаше на глазах у всех.

Но и Евгений Плющенко не остался в долгу. На всякий случай он продемонстрировал в студии, что есть еще порох в пороховницах. В студию вынесли манекен для отработки ударов, и олимпийский чемпион с разворота вмазал по нему правой ногой. От неожиданности такого мордобоя Кудрявцева даже вскрикнула.

Евгений Плющенко с семьей. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 23 декабря 2022, 16:20 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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