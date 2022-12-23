Устроил мордобой: сын расквасил нос Плющенко на глазах у Рудковской

Младший сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александр (в семье его ласково зовут Гном Гномыч) с малолетства стоит на коньках и к своим девяти годам уже достиг больших успехов в фигурном катании и шоу-бизнесе. Мальчик зарабатывает огромные гонорары своими выступлениями на льду и съемками в рекламе и является гордостью семьи.
Правда, такие успехи даются Саше Плющенко нелегко. Яна Рудковская уверена, что на пути к успеху нужно огромное упорство и никакой лени, поэтому мальчик до слез тренировался в малом возрасте, чем вызывал жалость у россиян.
Все дошло до того, что Саша Плющенко осознал, ради чего он так много работает. В студии программы Леры Кудрявцевой "Серкрет на миллион" на НТВ сын Рудковской и Плющенко заявил, что намерен обойти своего отца в профессиональном плане. В студии повисла немая пауза. Вот это цель! Образно говоря, мальчик попросту расквасил нос своему папаше на глазах у всех.
Но и Евгений Плющенко не остался в долгу. На всякий случай он продемонстрировал в студии, что есть еще порох в пороховницах. В студию вынесли манекен для отработки ударов, и олимпийский чемпион с разворота вмазал по нему правой ногой. От неожиданности такого мордобоя Кудрявцева даже вскрикнула.