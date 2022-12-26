"Береги себя": настоявшая на разводе Подольская с разбитым сердцем обратилась к Преснякову

Наталья Подольская долго боролась за личное счастье и независимость.

В последнее время вокруг Наталья Подольской и Владимира Преснякова ходит много неприятных слухов. Говорят, что в семье разлад и якобы чуть ли не попахивает разводом. Однако пара все опровергает. Масла в огонь подлила недавняя поездка Подольской с детьми на море, когда Пресняков в одиночестве ошивался по Москве. Люди гадали, почему же Наталья настояла на таком временном разводе? Оказалось, Пресняков был болен и не мог полететь.



На днях Наталья Подольская снова заинтриговала фанатов грустной песней.

"И бывает ошибается каждый// Береги себя и родных людей// Если что произошло, об этом не жалей", – написала она в соцсети.

Многие подумали, что слова из грустной песни адресованы Преснякову и всем другим преданным слушателям, потому что советы из текста песни универсальны, созидательны и способны воодушевить человека даже в самые печальные моменты.

Напомним, Наталья Подольская прославилась после участия в шоу "Фабрика звезд". Потом стали ходить слухи о ее романе с певцом Владимиром Пресняковым, которые вскоре подтвердились. Однако мало кто знает, что до него у нее были великовозрастные ухажеры. В 18 лет Подольская внезапно для всех завела роман с 45-летним Игорем Каминским. Мужчине очень понравилась молодая талантливая певица, и бизнесмен помог ей перебраться в Москву. Он же и помог ей попасть на телешоу и познакомил с Дробышем.

После расставания с Каминским Подольская закрутила роман с олигархом Сергеем Масловым. Он дарил ей дорогие подарки, баловал вниманием. Но позже оказалось, что серьезных намерений у Маслова нет. Только потом в жизни Натальи Подольской с разбитым сердцем появился Владимир Пресняков.