"Я бессильна": Подольская после развода ушла от Преснякова с высоко поднятой головой

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе уже более десяти лет. Пара воспитывает двух сыновей, младший родился два года назад. В последнее время вокруг звездного семейства ходит немало слухов о том, что Подольская и Пресняков якобы на грани развода, но артисты это опровергают и демонстрируют идиллию.
Правда недавно Наталья Подольская и Владимир Пресняков заставили поклонников всерьез поволноваться. Певица забрала детей и уехала из России без мужа. Подольская отправилась в отпуск, а Пресняков был в то время болен, поэтому решил отпустить их. После такого "развода" на пау обрушилась новая волна сплетен о конфликтах в семье.
Теперь же, публично воссоединившись, артисты показали, что в их отношениях по-прежнему гармония. Владимир Пресняков пришел на премию "Русского радио" "Золотой граммофон" в сопровождении Натальи Подольской и сына Артемия. Звездное семейство на красной дорожке затмило всех.
В своем аккаунте Подольская показала кадры с мероприятия, на которых она одна позировала на камеру. Судя по всему, она отошла от мужа для записи ролика. Видео сопровождалось ее песней.
"Такая сильная любовь, и я бессильна вновь и вновь. Скорей вези меня, такси, к нему вези", – пела Подольская с высоко поднятой головой.
В тексте публикации артистка сделала ставку на будущее "Я желаю вам взрывных свершений на этой неделе", – написала артистка.
Поклонники осыпали певицу комплиментами и отметили, что Подольская заметно похорошела.
"18 лет вам! В чем секрет?"; "Вот стройняшка"; "Хорошенькая"; "Красотка, немного переборщила с загарным кремом, внутри руки белые, а грудь коричневая", – написали фолловеры.