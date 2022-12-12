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Шоу-бизнес
"Я бессильна": Подольская после развода ушла от Преснякова с высоко поднятой головой

"Я бессильна": Подольская после развода ушла от Преснякова с высоко поднятой головой

Наталья Подольская старается быть сильной в любой ситуации. Даже когда все приходится решать в одиночку.
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе уже более десяти лет. Пара воспитывает двух сыновей, младший родился два года назад. В последнее время вокруг звездного семейства ходит немало слухов о том, что Подольская и Пресняков якобы на грани развода, но артисты это опровергают и демонстрируют идиллию.

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Наталья Юрьевна Подольская

Наталья Юрьевна Подольская певица

 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

Правда недавно Наталья Подольская и Владимир Пресняков заставили поклонников всерьез поволноваться. Певица забрала детей и уехала из России без мужа. Подольская отправилась в отпуск, а Пресняков был в то время болен, поэтому решил отпустить их. После такого "развода" на пау обрушилась новая волна сплетен о конфликтах в семье.

Теперь же, публично воссоединившись, артисты показали, что в их отношениях по-прежнему гармония. Владимир Пресняков пришел на премию "Русского радио" "Золотой граммофон" в сопровождении Натальи Подольской и сына Артемия. Звездное семейство на красной дорожке затмило всех.

В своем аккаунте Подольская показала кадры с мероприятия, на которых она одна позировала на камеру. Судя по всему, она отошла от мужа для записи ролика. Видео сопровождалось ее песней.

"Такая сильная любовь, и я бессильна вновь и вновь. Скорей вези меня, такси, к нему вези", – пела Подольская с высоко поднятой головой.

В тексте публикации артистка сделала ставку на будущее "Я желаю вам взрывных свершений на этой неделе", – написала артистка.

Поклонники осыпали певицу комплиментами и отметили, что Подольская заметно похорошела.

"18 лет вам! В чем секрет?"; "Вот стройняшка"; "Хорошенькая"; "Красотка, немного переборщила с загарным кремом, внутри руки белые, а грудь коричневая", – написали фолловеры.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Наталья Подольская.Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpess.com
Автор: 12 декабря 2022, 16:41 Источник: соцсети • Требует проверки
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