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Шоу-бизнес
"Очень быстро": юная дочь Началовой намучилась с рожденным после смерти матери ребенком

"Очень быстро": юная дочь Началовой намучилась с рожденным после смерти матери ребенком

Дочь Юлии Началовой, которой только-только исполнилось 16, ошарашила пользователей Сети своим последним видео: на нем девушка явила миру маленькую дочку.
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Накануне Вера Алдонина, известная также как дочь Юлии Началовой, показала в своем блоге ребенка, рожденного после смерти своей матери. Даже двух: ими стали сводные брат и сестра Веры по отцовской линии.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Как известно, после расставания с Юлией Началовой, Евгений Алдонин решил вновь попытать счастья в любви и поэтому женился еще раз. Молодая супруга подарила экс-супругу певицы сначала сына Артема, которому сейчас уже 6 лет, а затем дочурку Анжелику, которой недавно исполнилось 3 года.

И с отцом, и с мачехой у Веры Алдониной отношения прекрасные. Любит она, судя по выложенному видео, и малышей, поэтому старается уделять им свое внимание. Как становится очевидно из социальных сетей, семья проводит много времени вместе, что не может не радовать поклонников усопшей певицы: то, что девочка получает родительское тепло и внимание, греет сердца многих.

Вот и накануне юная Вера поделилась с подписчиками роликом, на котором позирует для журналистов держа на руках свою сестренку. Желающих сделать снимки был много, поэтому Вера, судя по всему намучилась с малышкой, которая сидела на руках так долго. На лице девушки, как только она опустила сестру на пол, промелькнуло облегчение.

"Хорошенькая девочка, только складывается ощущение, что очень быстро пытается повзрослеть. Наслаждайся своим подростковым возрастом, малышка", – обратились пользователи Сети к Вере Алдониной, призывая дочь Юлии Началовой ценить каждый миг неповторимой юности.


Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 декабря 2022, 19:21 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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