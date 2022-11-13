Люди не могли сдержать слез: повзрослевшую красавицу-дочь сочли реинкарнацией Началовой

Когда смотришь на Веру Алдонину, которой 1 декабря исполнится 16 лет, то понимаешь, как щедра бывает природа. У дочери певицы Юлии Началовой есть все – великолепный голос, артистизм, грациозность, красота. Символично, что первую и самую известную песню ее талантливая мать записала примерно в этом же возрасте. А сегодня кажется, что Вера Алдонина – реинкарнация Юлии Началовой.

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