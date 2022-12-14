"Я пообещал ей": Панайотов в будущем году соединится с выросшей красавицей-дочерью Началовой

Более трех лет прошло со дня трагической смерти певицы Юлии Началовой. А сегодня первые шаги на сцене делает ее красавица-дочь – 16-летняя Вера Алдонина. Она уже даже пела в дуэте с Александром Панайотовым. О талантливой наследнице Началовой Саша рассказал в интервью "Дни.ру" за кулисами концерта-съемки "Наш Новый год".

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