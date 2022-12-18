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Шоу-бизнес
"Я не одна": Добившаяся развода Подольская увела Бероева из семьи

"Я не одна": Добившаяся развода Подольская увела Бероева из семьи

Наталья Подольская наконец-то рассекретила свой выбор.
прочитано 318 раз

Знаменитость пришла на благотворительный вечер фонда "Я есть!" в кокетливом наряде с огромной дырой в области поясницы. Наталья Подольская — заядлая модница, поэтому фанаты всегда с нетерпением ждут ее новые образы. Мужчины на мероприятии были очарованы красотой певицы, к тому же Владимира Преснякова рядом не оказалось.

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 Наталья Юрьевна Подольская

Наталья Юрьевна Подольская певица

 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

Когда-то артистка с трудом добилась его развода с Кристиной Орбакайте — певец не торопился разрывать брак, поэтому предлагал рыжеволосой пассии лишь роль любовницы. Когда Наталья Подольская вышвырнула изменщика за дверь, он все-таки одумался и попрощался с дочерью Примадонны.

С годами выпускница "Фабрики звезд" стала ярче прежнего, но Владимир Пресняков не боится отпускать ее одну на публичные мероприятия. А зря! В разгар благотворительного вечера Наталья Подольская незатейливо увела из семьи в сторонку Егора Берова и сделала с ним душевное фото.

Наталья Подольская и Егор Бероев. Фото: соцсети

Актер явно был не против позировать с эффектной женщиной, тем более его супруга стала чувствовать себя опустошенной и забросила внешность. Недавно Ксения Алферова жаловалась в личном блоге, что сдается под натиском переживаний и забот, но ее выручают сердечные приятели. "Ведь я не одна, вокруг много добрых и отзывчивых людей, друзей", — писала звезда, умолчав о роли Бероева в своей жизни.

В любом случае Наталья Подольская остается верной своему мужу и хранит семейный очаг как зеницу ока. У звезды с Пресняковым любовь-морковь. Если она и позволяет себе флирт на стороне, то это лишь отголоски кокетства, которые присущи сногсшибательным красоткам.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 декабря 2022, 17:14 Источник: Соцсети • Требует проверки
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