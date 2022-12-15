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Шоу-бизнес
"А этот поросенок Фунтик – кто?": похожая на старуху 33-летняя жена Петросяна вцепилась в наследство и деньги старика

"А этот поросенок Фунтик – кто?": похожая на старуху 33-летняя жена Петросяна вцепилась в наследство и деньги старика

Россияне раздавили жирующую в кризис Татьяну Брухунову, которая паыталась спастись от натиска Ксении Собчак. Евгений Петросян не уберег репутацию женушки.
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В российском шоу-бизнесе полно примеров, когда молодая и проворная дама берет в оборот богатенького артиста на старости лет. Жизнь почти прожита, имущество накоплено, и под занавес все это можно легко прибрать к рукам как наследство. Часто так и бывает, но если только в дело не вступает любовь. Конечно, именно любовь связывала ныне покойного режиссера Армена Джигарханяна и Виталину Цымбалюк-Романовскую, Олега Табакова и Марину Зудину, Евгения Петросяна и Татьяну Брухунову.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Этот список можно продолжать, но главное, что все эти женщины подарили вторую молодость своим мужьям. Жертвуя, между прочим, своею.

Одной из самых колоритных пар современного российского шоу-бизнеса является Татьяна Брухунова и юморист Евгений Петросян, разница в возрасте у которых 44 года. Скандальная 33-летняя супруга комика сейчас находится на Мальдивах, откуда делится яркими фотографиями.

Родившая от 77-летнего юмориста дама ни в чем себе не отказывает, и имеет полное на то право как законная супруга. Вот только критикам до этого нет никакого дела, и они постоянно поливают ее грязью.

На днях в ЖЖ светского обозревателя Лены Миро вышла статья, в которой обсуждался недавний выпал Ксении Собчак в адрес жены Петросяна. По мнению Миро, Собчак попросту завидует непосредственности Брухуновой и умению жить своей жизнью. Однако подписчики блогера в пух и прах раскритиковали жену Петросяна, так что защитить ее у Миро так и не вышло.

Люди отметили, что Брухунова из себя мало что представляет. Якобы она просто вцепилась в наследство и деньги старого Петросяна.

"Думаю, Апчах отдыхает на Мальдивах почаще Танюсечки, просто помалкивает, т.к. похвальба отдыхами во время жесточайшего кризиса плюсов не добавляет. Но Танюсечка девчонка простая, как щи, и ей нигде не жмет, т.к. олицетворяет современные ценности – хватай не глядя, кого угодно, лишь бы на Мальдивы вывозил и наследство оставил, остальное не имеет никакого значения"; "Она же совсем молоденькая, а выглядит как старуха"; "А этот поросенок Фунтик – кто?" – высказались подписчики о жене Евгения Петросяна.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 15 декабря 2022, 16:50 Источник: ЖЖ • Требует проверки
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