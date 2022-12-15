"А этот поросенок Фунтик – кто?": похожая на старуху 33-летняя жена Петросяна вцепилась в наследство и деньги старика

Россияне раздавили жирующую в кризис Татьяну Брухунову, которая паыталась спастись от натиска Ксении Собчак. Евгений Петросян не уберег репутацию женушки.

В российском шоу-бизнесе полно примеров, когда молодая и проворная дама берет в оборот богатенького артиста на старости лет. Жизнь почти прожита, имущество накоплено, и под занавес все это можно легко прибрать к рукам как наследство. Часто так и бывает, но если только в дело не вступает любовь. Конечно, именно любовь связывала ныне покойного режиссера Армена Джигарханяна и Виталину Цымбалюк-Романовскую, Олега Табакова и Марину Зудину, Евгения Петросяна и Татьяну Брухунову.

Этот список можно продолжать, но главное, что все эти женщины подарили вторую молодость своим мужьям. Жертвуя, между прочим, своею.

Одной из самых колоритных пар современного российского шоу-бизнеса является Татьяна Брухунова и юморист Евгений Петросян, разница в возрасте у которых 44 года. Скандальная 33-летняя супруга комика сейчас находится на Мальдивах, откуда делится яркими фотографиями.

Родившая от 77-летнего юмориста дама ни в чем себе не отказывает, и имеет полное на то право как законная супруга. Вот только критикам до этого нет никакого дела, и они постоянно поливают ее грязью.

На днях в ЖЖ светского обозревателя Лены Миро вышла статья, в которой обсуждался недавний выпал Ксении Собчак в адрес жены Петросяна. По мнению Миро, Собчак попросту завидует непосредственности Брухуновой и умению жить своей жизнью. Однако подписчики блогера в пух и прах раскритиковали жену Петросяна, так что защитить ее у Миро так и не вышло.

Люди отметили, что Брухунова из себя мало что представляет. Якобы она просто вцепилась в наследство и деньги старого Петросяна.

"Думаю, Апчах отдыхает на Мальдивах почаще Танюсечки, просто помалкивает, т.к. похвальба отдыхами во время жесточайшего кризиса плюсов не добавляет. Но Танюсечка девчонка простая, как щи, и ей нигде не жмет, т.к. олицетворяет современные ценности – хватай не глядя, кого угодно, лишь бы на Мальдивы вывозил и наследство оставил, остальное не имеет никакого значения"; "Она же совсем молоденькая, а выглядит как старуха"; "А этот поросенок Фунтик – кто?" – высказались подписчики о жене Евгения Петросяна.