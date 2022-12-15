Снявшая одежду жена Петросяна вставила пальчики в свои дырочки для удовольствия: Сумасшедше круто!

Молодая жена Евгения Петросяна показала кое-что очень интересное!

Брак прославленного юмориста и молодой помощницы Татьяны Брухуновой точно наделал много шума. Что уж говорить, их отношения россияне обсуждают до сих пор. Вокруг звездного союза постоянно появляются все новые слухи, а в их личной жизни копаются все кому не лень. Но глядя на Евгения Петросяна и его супругу, кажется, что оба счастливы.

Впрочем, Татьяну Брухунову радует не только счастливая и крепкая семья. С недавних пор молодая мама возомнила себя настоящей фэшионистой, а потому часто демонстрирует поклонницам свои образы и показывает интересные находки. Видно, что примерка на себя новых вещей приносит ей истинное удовольствие.

Именно это она продемонстрировала накануне в своем микроблоге. Не успела жена Евгения Петросяна вернуться домой с курорта, как уже начала хвастаться обновками. На этот раз Татьяна Брухунова решила показать свитер – и ради этого даже сняла с себя верхнюю одежду, оголившись на камеру, и осталась в одном топе, открывающем обзор на ее грудь и животик.

Свитер оказался необычным. Купленная вещица молодой мамы – свитер-кейп с двумя отверстиями на локтях, куда можно просунуть свои руки. Собственно, в эти свои новые дырочки она их и вставила – сначала пальчики, и в конце концов руки полностью оказались вне рукавов.

"Просто сумасшедше круто!" – поделилась своими эмоциями супруга Евгения Петросяна.