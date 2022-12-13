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Шоу-бизнес
"Евгений Ваганович обрел покой": новые подробности внезапного ухода 77-летнего Петросяна

"Евгений Ваганович обрел покой": новые подробности внезапного ухода 77-летнего Петросяна

На странице жены Евгения Петросяна появились данные об уходе комика.
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Жизнь прославленного юмориста особо заинтересовала общественность, когда он внезапно ушел от своей многолетней любви Елены Степаненко, закрутил роман с молодой помощницей Татьяной Брухуновой, а потом и вовсе женился на ней. Шума было много! Обиженная бывшая жена Евгения Петросяна делила с ним имущество, а на новую супругу комика навалилась критика со всех сторон.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Интересно, что и Ксения Собчак на днях решила обсудить личную жизнь артиста, упрекнув Татьяну Брухунову в том, что она от традиций далека, ведь муж старше ее на 44 года! Молодая мама отреагировала на публичный выпад журналистки, заверив, что ее уже давно не трогает критика в свой адрес.

Поклонники в комментариях к публикации супруги Евгения Петросяна, посвященной блондинке, принялись ругать ее за то, что она сует нос не в свои дела. Что только не писали пользователи ради защиты Татьяны Брухуновой. Кто-то предположил, что за столь обидный комментарий Ксении Собчак заплатила Елена Степаненко, чтобы подложить свинью разлучнице.

А кто-то заверил, что теледива просто-напросто завидует или пиарится, а заодно раскрыл новые подробности внезапно ухода из семьи 77-летнего комика: мол, он оказался в хороших руках и только после развода старого юмориста не стало – ведь он помолодел на глазах!

"В очередной раз убеждаюсь, что вы на своем месте, и Евгений Ваганович обрел покой и спокойствие в семейном кругу", – обратилась к жене Евгения Петросяна пользовательница.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 декабря 2022, 13:40 Источник: Соцсети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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