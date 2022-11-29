"Не хочет": валяющаяся в постели сразу с двумя Подольская жестко подставила Преснякова

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе уже более 15 лет. Пара воспитывает двух сыновей и со стороны кажется показательным примером гармоничной семьи. Однако даже у таких пар бывают трудности. В последнее время в Сети ходят слухи, что У Преснякова и Подольской все не так гладко, и пара якобы постоянно конфликтует.
Проблемы могут возникнуть в частности из-за детей, которые рискуют оказаться в кабинете психолога из-за семерых ссор. По мнению экспертов, виновата в этом сама Наталья Подольская, которая не может наладить отношения с детьми. Тем самым певица жестко подставляет своего мужа Владимира Преснякова, ведь у его отношения с детьми тоже страдают от этого.
Детский психолог Ирина Аранова считает, что Подольской стоит немедленно пересмотреть свое чересчур нежное отношение к младшему Ванечке, которому она позволяет грубо разговаривать со старшим братом. На недавнем видео, где певица валяется в постели сразу с двумя детьми, как раз происходит такой конфликт.
"Старшего может раздражать поведение младшего. И это может сказываться на отношениях. Здорово было бы со стороны проговорить младшему: "Старший сейчас занят своими делами и пока не хочет играть с тобой", – объяснила психолог.
Есть и другое мнение эксперта. Психолог Алена Леонова считает, что на первый же зов малыша надо бежать сразу, так сформируется прочная связь матери и ребенка, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Пока Наталья Подольская разбирается со своими детьми, когда же ей уделять время любимому? К примеру, можно его вкусно накормить. При этом важно не переусердствовать. Например, не стоит есть слишком много пельменей, иначе снизится либидо, сообщает сайт Vse24.ru.